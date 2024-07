Jacek Jelonek szybko zyskał w kraju popularność, a wszystko dzięki temu, że postanowił wziąć udział w programie "Prince Charming". Prowadzącą show była Agnieszka "Aggie" Lal. Okazało się, że celebryta odnalazł miłość wśród kandydatów, a jego wybranek Oliwer Kubiak również zaczął udzielać się w sieci. Całą trójkę połączyła przyjaźń, ale co stało się z ich relacją?

Co z przyjaźnią Jelonka i Kubiaka z Aggie? Jasna odpowiedź

Jacek Jelonek mógł wielokrotnie liczyć na wsparcie Agnieszki "Aggie" Lal, z którą zaprzyjaźnił się podczas kręcenia programu "Prince Charming". Prowadząca show m.in. wystąpiła w parze z Jelonkiem podczas jednego z odcinków "Tańca z gwiazdami". W naszej galerii na górze strony zobaczycie zdjęcia z ich wspólnego tańca. Niedawno Aggie powiedziała "tak" i wyszła za swojego ukochanego Jacoba Riglina. Z tej okazji opublikowała wiele zdjęć, lecz nie mogliśmy zobaczyć relacji z tego wydarzenia na profilach w mediach społecznościowych Jelonka i jego ukochanego, Oliwera Kubiaka. Zaciekawieni internauci mieli szansę, by o to zapytać. Kubiak zorganizował na swoim profilu krótką serię "pytania i odpowiedzi". Jeden z obserwatorów postanowił nie owijać w bawełnę: "Czy dalej przyjaźnicie się z Aggie? Dostaliście zaproszenie na jej ślub?". Celebryta nie miał zamiaru zagłębiać się w tę relację, ale jasno przedstawił, jak wygląda sytuacja.

Nie będę się rozwijać w tym temacie: Nie... i nie

- napisał na InstaStories Kubiak.

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak są zaręczeni!

Celebryci chętnie dzielą się ze swoimi obserwatorami życiem codziennym. Nie mogło więc zabraknąć informacji, która z pewnością zainteresowała fanów. Oliwer Kubiak postanowił oświadczyć się ukochanemu, co uwiecznił na krótkim filmiku. Jacek Jelonek był naprawdę zaskoczony. "Nic nie mogę poradzić na to, że się w tobie zakochałem. Powiedział "tak" / 02.07.2024" - czytam w poście Kubiaka. W komentarzach posypała się masa gratulacji. "Jak czekałam na tę chwilę. Jesteście dla siebie stworzeni. Życzę tak gorącej miłości, jaką macie, do późnej starości", "Kochani, to jest cudowna wiadomość. Nie mogło być inaczej, jesteście stworzeni dla siebie. Gratulacje, uściski, serdeczności i łezka w oku. Kochajcie się i bądźcie najszczęśliwsi" - czytamy pod wpisem.