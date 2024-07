Ewa Swoboda ma teraz szczególnie intensywny czas. Wszystko z powodu igrzysk olimpijskich i niemałej nadziei na upragniony medal. Sprinterka opublikowała na Instagramie zdjęcie, do którego zapozowała z ukochanym. Oboje mają szanse na to, by stanąć na podium.

3 Instagram/litttlerunner Otwórz galerię Na Gazeta.pl