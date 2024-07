Borys Szyc to znany aktor, który wystąpił w wielu produkcjach. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Symetrii", "Vinci" czy "Przepisie na życie". W mediach od lat jest głośno nie tylko o karierze Borysa Szyca, ale także o jego bujnym życiu uczuciowym. Chociaż obecnie tworzy szczęśliwy związek z Justyną Szyc-Nagłowską, to w przeszłości spotykał się między innymi z Zofią Ślotałą, Anną Bareją i Sylwią Gliwą. W 2009 roku twierdził, że Doda miała go podrywać.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapendowska szczerze o karierze Dody. Tak ją oceniła

Borys Szyc i Doda spotkali się. "To było na zasadzie..."

Lata temu Borys Szyc wystąpił w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego. "Pewna wokalistka na mnie polowała. Ja jestem blondynem, ona jest blondynką. Nie ujawnimy kto to, bo ja się boję piłkarzy" - zacytował Borysa Szyca portal Pomponik. Po tych słowach zawrzało. Media szybko skojarzyły, że aktor mówił w wywiadzie o Dodzie. Powstało mnóstwo teorii na temat ich rzekomej relacji. Piosenkarka sprostowała słowa Szyca. "Bardzo rozbawiła mnie plotka, że jedyny facet, który odmówił Dodzie, to Borys Szyc. Po pierwsze, mi nie odmówił, a po drugie, nie ma faceta nie do zdobycia" - mówiła w wywiadzie dla "Gali". W "Pytaniu na śniadanie" wyjawiła natomiast, że spotkała się z Szycem. - Było spotkanie. Ale nie można powiedzieć, że zagięłam na niego parol. To było na zasadzie, o fajny chłopiec, pogadajmy. Tyle - wyznała w rozmowie.

Doda Doda, KAPiF

Doda o partnerze. "Jestem szczęśliwa, jestem spokojna"

Doda już dawno zostawiła przeszłość za sobą i jest szczęśliwie zakochana. Spotyka się z Dariuszem Pachutem. Jakiś czas temu opowiedziała w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" o ukochanym. - Miłość jest w moim życiu. Żeby nie zapeszać, jestem szczęśliwa, jestem spokojna. Mam fajny, trwały związek, więc wszystkich tych, którzy są zaniepokojeni, mogę uspokoić - jest dobrze - mówiła Doda w programie. Ich wspólne zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony. ZOBACZ TEŻ: Ukochany Dody chwali się nową fryzurą, ale internauci skupili się na STOPACH. Gorąca dyskusja