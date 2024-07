Wersow, czyli Weronika Sowa, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w Polsce. Jej kanał na YouTubie śledzi ponad dwa i pół miliona internautów. Wersow na bieżąco publikuje nagrania, na których pokazuje relacje z eventów, podróże oraz swoją codzienność związaną z życiem rodzinnym. Nie tak dawno zaprezentowała na filmie huczną imprezę urodzinową swojej córki Mai, która skończyła rok. Na przyjęciu nie zabrakło pięknych dekoracji i przebrań, a influencerka wskoczyła w strój arbuza. Wersow nie poprzestaje jednak na YouTubie. Prowadzi także aktywnie swój profil na Instagramie. Ostatnio przekazała na tej platformie wiadomość o zmianach w wyglądzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tribbs komentuje współpracę z Wersow

Wersow nie do poznania? "Wielki powrót"

Wersow pochwaliła się obserwatorom na kanale nadawczym wielkimi zmianami w wyglądzie. Niedawno influencerka wróciła do brązowego koloru włosów, a teraz poszła o krok dalej. Postanowiła rozpuścić kwas w ustach. "Dzisiaj mam dzień dla siebie. Byłam rozpuścić ponownie usta. Wielki powrót do Werki z 2018 roku! Nie dość, że brązowe włosy, to naturalne usta. Wyszły mi lekkie siniaki, but I love it [kocham to - przyp. red.]. Tak długo z tym zwlekałam" - napisała Wersow na kanale nadawczym. Influencerka pokazała także odbiorcom efekt po zabiegu rozpuszczania ust. Jeżeli chcecie więc zobaczyć naturalną Wersow, to kadr z nagrania znajdziecie w galerii na górze strony.

Ile dziennie zarabia Wersow? Kwota zwala z nóg

Jakiś czas temu Wersow wrzuciła do sieci film, na którym odpowiadała na najczęściej zadawane pytania z wyszukiwarki Google. Internauci byli ciekawi, ile influencerka zarabia dziennie. Kwota, którą podała, była zaskakująca. - Zarabiam minimum dwa tysiące dziennie. Oczywiście nie mam stawki dziennej. Tak jak mówię, jestem mocno uzależniona od tego, co w danym miesiącu zrobiłam, czy mam jakąś większą współpracę, mniejszą itd. Uogólniając, jest to właśnie taka kwota - wyznała na filmiku. ZOBACZ TEŻ: Chciał pobić rekord Wersow i Friza. Internet oszalał na punkcie tego zdjęcia. Jest na nim stopa