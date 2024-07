Laura Łącz to znana aktorka, którą wiele osób kojarzy z rolą w serialu "Klan". Miłością jej życia był Krzysztof Chamiec. Ich małżeństwo budziło wiele kontrowersji ze względu na różnicę wieku. Aktor był starszy od Łącz o 24 lata. Doczekali się syna Andrzeja. Ich szczęście przerwała choroba. Krzysztof Chamiec zmarł na raka płuc w 2001 roku. Dziesięć lat po śmierci ukochanego Laura Łącz poznała nowego mężczyznę, jednak rozstała się z nim w przyjaźni. W nowym wywiadzie aktorka otworzyła się na temat samotności i trudnych doświadczeń.

Laura Łącz o samotności. "Wszyscy w rodzinie mi wymarli"

Ostatnio Laura Łącz wystąpiła w podcaście "Nie jestem psychologiem". Aktorka opowiedziała o tym, jak wygląda jej codzienność. - Jestem absolutnie sama i przez cały czas jednak ta samotność nie jest łatwa. "Samotność to jest wielka trwoga", jak Rysiek Riedel już stwierdził - mówiła. Wspomniała także o śmierci najbliższych. - Wszyscy w rodzinie mi wymarli. Ja jestem kompletnie sama - dodała. Zdaniem aktorki lekarstwem na trudne chwile jest praca, która bardzo jej pomogła.

Krystyna Janda po śmierci męża, jej operatora, który podobnie i w podobnych okolicznościach, i na bardzo podobną, jeśli nie tę samą chorobę zmarł, też natychmiast wróciła do pracy w teatrze. Ja też natychmiast wróciłam, zadzwoniłam do tego mojego agenta, z którym graliśmy wtedy cykl "Pokochaj Teatr", że wracam do pracy, bo naprawdę inaczej bym wpadła w rozpacz, depresję, w jakąś nerwicę lękową i bym się załamała pewnie. A moim zdaniem to jest jedyna dobra forma terapii

- mówiła Laura Łącz. Chcecie zobaczyć zdjęcie aktorki z synem? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Tak Laura Łącz wspominała zmarłego męża. "Nie walczył"

Jakiś czas temu Laura Łącz udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o chorobie i ostatnich chwilach swojego męża. Taką samą diagnozę usłyszeli wcześniej jego bracia i ojciec. "Zawsze mówił, że nigdy nic mu nie dolega, ale jak już kiedyś zachoruje, to na pewno umrze. Kiedy usłyszał, że jest to nieoperacyjny rak płuc, znał ciąg dalszy. Na to samo zmarł jego ojciec i dwaj bracia - mówiła dla "Vivy!". Dodała, że jej mąż nie chciał się leczyć. W pewnym momencie odmówił jedzenia. "Nie walczył, spieszył się na spotkanie z Panem Bogiem, bo zawsze był głęboko wierzący. Codziennie go odwiedzałam" - mówiła Laura Łącz.