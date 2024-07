Zofia Zborowska tworzy udany związek małżeński z Andrzejem Wroną. Zakochani niedawno podzielili się radosną nowiną i 16 maja przekazali, że ich rodzina się powiększyła. Zdradzili przy tym, jakie imię wybrali dla siostry małej Nadziei, która z kolei przyszła na świat w 2021 roku. "Wczoraj w imieniny Nadziejki i Zosi przyszła na świat nasza druga córeczka Jaśminka" - pisała dumna mama w mediach społecznościowych. Aktorka jakiś czas temu zaznaczyła, że nie zamierza pokazywać starszej córki i podobnie wygląda to w przypadku młodszej z pociech. Zdaje się, że zmieniła zdanie i zamieściła rodzinny kadr, który chwyta za serce. Przy okazji pokazała kawałek twarzy młodszej córki.

Zobacz wideo Kiedy Zofia Zborowska pokaże córkę w sieci? Wyjaśnia, dlaczego ją chroni

Rozczulające zdjęcie Zborowskiej. Pokazała męża i córkę. Fani patrzą na jedno

Zofia Zborowska spełnia się jako mama dwóch córek i na Instagramie chętnie dzieli się kulisami macierzyństwa. Dba jednak o to, by nie pokazywać twarzy Nadziei i Jaśminy. Aktorka wraz z bliskimi przebywa na urlopie w Hiszpanii. Podczas wakacji zastała rozczulający widok męża i młodszej córki, którym postanowiła podzielić się z fanami. Uwieczniła sportowca śpiącego obok drzemiącej dwumiesięcznej Jaśminy.

Nie mogę z nimi

- krótko podpisała zdjęcie wzruszona aktorka. Kadr, jak i więcej rodzinnych ujęć Zofii Zborowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Zofia przy okazji pokazała fragment twarzy córki, jednak uwagę fanów zwróciło coś innego. Ci skupili się na bujnych włosach dziewczynki, a także fryzurze sportowca, szybko je porównując. "Nie wiem, kto ma lepszą fryzurę", "No włosów to można pozazdrościć", "Te same włosy" - pisali rozbawieni internauci.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona nie ochrzcili córek

Niedawno aktorka wyjaśniła również, dlaczego nie zdecydowała się na to, by ochrzcić córki. Podkreśliła, że nie chce im narzucać wiary, dobitnie rozprawiając się z pytaniami. "Moją przygodę z chrześcijaństwem skończyłam na komunii. Pewnie dlatego, że nie była to moja decyzja. Jestem za tym, aby ludzie świadomie podchodzili do tego, w co chcą wierzyć i czy w ogóle" - zaznaczyła Zofia Zborowska.