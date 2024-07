Dawid Ogrodnik jest świetnym aktorem - potwierdzają to najbardziej prestiżowe nagrody w polskim przemyśle filmowym, takie jak "Orły", czy szerokie grono fanów. Ostatnio jednak sporo informacji dotyczyło jego życia prywatnego. Mówiło się o tym, że aktor ponoć wziął ślub. Teraz artysta potwierdził te informacje.

Dawid Ogrodnik potwierdził, że wziął ślub. Zdementował też plotki o żonie

Dawid Ogrodnik nie zwykł, kolokwialnie mówiąc, wypowiadać się na temat swojego życia prywatnego. Tym razem zrobił jednak wyjątek i za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdził informację o tym, że miał wziąć ślub ze swoją partnerką - Pauliną Bernatek. Aktor zdementował również pogłoski, które krążyły na temat jej żony. "Kochani! Jak słusznie zauważył jeden z portali, w moim życiu zaszły pewne istotne zmiany. Nie zwykłem komentować swojego życia prywatnego i waszych przemyśleń odnośnie ubioru, wyglądu i podjętych przeze mnie decyzji, gdyż w istocie mówią one więcej o was niż o mnie" - zaczął obszerny wpis.

Niestety od pewnego czasu pojawiły się kłamliwe informacje, które uderzają nie tylko w moją żonę, ale całe środowisko psychoterapeutyczne. Otóż kochani, moja partnerka nigdy nie była moją terapeutką! Gdyby tak było, miałaby zakaz wykonywania zawodu i od pierwszej chwili kiedy "śmieciowy dziennikarz" wymyślił sobie tę historię, zgłosiliśmy to do odpowiednich instytucji terapeutyczno/psychologicznych, żeby mieli jasność w tej sprawie

- napisał.

Aktor przyznał, że jego żona nie była w jakikolwiek sposób winna rozpadu jego poprzedniego związku. Podkreślił, że do rozstania doszło lata temu i wtedy nawet się jeszcze nie znali. "Paulina również nikogo nie odbiła i nie miała żadnego wpływu na podjęte decyzje odnośnie mojej poprzedniej relacji, która zakończyła się pięć lat temu, gdyż jej wtedy nie znałem. Wszystkim życzę miłego dnia i zachęcam w sposób terapeutyczny, by zająć się swoimi relacjami i wglądem w swoje życie" - podsumował.

Dawid Ogrodnik z ważnym apelem do fanów

Ogrodnik musiał faktycznie zagotować się doniesieniami, plotkami i spekulacjami, które krążyły w sieci, ponieważ zaapelował również do fanów o weryfikację informacji i niepowielanie kłamstw. "Zaprzestańcie proszę obrażania/hejtowania i powielania niesprawdzonych informacji, które w istotny "negatywny" sposób mogą wpłynąć na relacje terapeuta/pacjent i mogą negatywnie wpłynąć na chęć szukania pomocy przez osoby jej potrzebującej i budowaniu zaufania co do roli terapeuty w ogóle w naszym życiu codziennym. Korzystam od lat z terapii, a moja cudowna Grażynka jest osobą magiczną i kłaniam się jej nisko" - podsumował.