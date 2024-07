Fani oszaleli, kiedy dowiedzieli się powrocie Jennifer Lopez do Bena Affecka. Wiele osób uważało wtedy, że piosenkarka w końcu będzie prawdziwie szczęśliwa. Zdjęcia, które obiegały internet, rozbudzały tylko nadzieje fanów. Mijają dwa lata od głośnego ślubu artystki i aktora, a w sieci nie zobaczycie już zdjęć zakochanych. Czeka was za to mnóstwo plotek o rozwodzie. Już od jakiegoś czasu mówi się, że Affleck i J.Lo nie są razem. Teraz w sieci pojawiły się informacje o tym, że para spędzała osobno swoją drugą rocznicę ślubu. Czy potrzeba więcej dowodów?

Jennifer Lopez uciekła na drugi koniec kraju. Affleck spędzał rocznicę w biurze

Piosenkarka została przyłapana na rowerze w Hamptons. Miała na sobie biały kombinezon i japonki. Kolejne zdjęcia pokazują, że Lopez wybrała się również na przejażdżkę ze swoim menadżerem. Z kolei Affleck miał przebywać w tym czasie w Los Angeles. Magazyn "People" dowiedział się, że Jennifer i Ben nie mają żadnych wspólnych planów na wakacje i chcą skupić się na "swoim oddzielnym życiu". Jakby tego było mało, para właśnie wystawiła na sprzedaż willę, w której razem spędzili mnóstwo przyjemnych chwil.

Jennifer Lopez i Ben Affleck sprzedają dom za kolosalne pieniądze. Jest jedno "ale"

Kilka dni po Święcie Niepodległości, które swoją drogą para również spędziła osobno, w sieci pojawiły się informacje o sprzedaży rezydencji, która należała do Lopez i Afflecka. Willa została zakupiona stosunkowo niedawno, bo w 2022 roku. Posiadłość ma 12 sypialni i 24 łazienki. Wystawiono ją za 68 milionów dolarów. Agent nieruchomości współpracujący z "People" twierdzi, że Lopez i Affleck powinni zachować szczególną ostrożność w wybieraniu przyszłego właściciela. "Zawsze znajdą się ludzie, którzy udają potencjalnych nabywców, ponieważ po prostu czerpią przyjemność z oglądania domu. (...) Zakładam, że będą to ludzie, którzy przejdą wstępną kwalifikację, zanim dostaną jakikolwiek dostęp do rezydencji i będą posiadali odpowiednie środki" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Ben Affleck WYWIÓZŁ już swoje klamoty z willi J.Lo! Lada dzień ogłoszą rozwód