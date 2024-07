Aleksandra Żebrowska jest aktywna na Instagramie, gdzie zamieszcza wiele treści parentingowych. Chętnie dzieli się także z obserwatorami (na Instagramie ma już 405 tys. obserwatorów) prywatnymi, bywa, że wręcz intymnymi kadrami. Niektóre z nich bardzo zaskakują (jak ten, na którym widać, jak karmi piersią jedno ze swoich dzieci, siedząc na sedesie). To, co jednak łączy wszystkie te treści, to humor. Przypomnijmy, że jakiś czas temu influencerka odniosła się do doniesień, że miała poznać przyszłego męża jako piętnastolatka. Wówczas, by rozprawić się z plotkami, dokleiła w Paintcie swoje zdjęcie z czasów nastoletnich do kadru z "Ogniem i mieczem", na którym widać Michała Żebrowskiego wcielającego się w Jana Skrzetuskiego. Wygląda na to, że od tego czasu Ola szlifowała swoje zdolności we wspomnianym programie graficznym. Zobaczcie, co tym razem wyczarowała ze zdjęcia, którego bohaterem był pozujący w samych szortach Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Żebrowski parodiuje Andrzeja Dudę

Aleksandra Żebrowska śmieszkuje z Roberta Lewandowskiego i Michała Żebrowskiego

Niedawno Robert Lewandowski pochwalił się kadrem, na którym pozuje u boku żony. Anna Lewandowska jest w samym bikini i eksponuje umięśnioną sylwetkę. W drugiej części kadru jest uśmiechnięty i zapatrzony w ukochaną Robert Lewandowski. Piłkarz zapozował w różowych szortach w żółte kwiatki. I choć większość internautów zwracała uwagę na muskulaturę sportowca, to jednak Aleksandra Żebrowska skupiła się na... jego szortach.

Na InstaStories Żebrowska pokazała, że z owego zachwytu, aż zrobiła zbliżenie na gatki Lewego. Szybko też wyjaśniło się, że miała dobre intencje. Szorty tak jej się spodobały, że zapytała piłkarza, skąd je ma. Wszystko po to, by jak się domyślamy, sprawić takie mężowi. Skąd taki trop? Otóż w kolejnej relacji influencerki widzimy, że wycięła szorty sportowca ze zdjęcia i przekleiła je do fotografii, na której pozowała z mężem. Okazuje się, że Michał Żebrowski wyglądał w nich równie doskonale, jak Robert Lewandowski. Screeny znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Zwracamy się do Aleksandry Żebrowskiej

OIu, jeśli to czytasz, to jest kilka spraw. Po pierwsze gratulujemy poczucia humoru i zdolności graficznych. Serio. Po drugie - łatwiej byłoby dokleić wasze twarze do zdjęcia, które opublikował Robert Lewandowski (tym bardziej doceniamy wysiłek). Po trzecie - chcieliśmy Ci pomóc i znaleźliśmy te szorty w internecie. To marka Jacquemus. Jak podaje producent, to wzór retro. Ceny są różne, ale oscylują w granicach 200-260 dolarów (w przeliczeniu 790-1020 zł). Drogo jak na poliester.