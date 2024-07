Małgorzata Rozenek-Majdan jest z pewnością jedną z najbardziej zapracowanych celebrytek w polskim show-biznesie. Co rusz można zobaczyć kolejne reklamy i kampanie gwiazdy. Nie zapomina też o karierze w telewizji, a niedawno zakończył się jej program "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Rozenek-Majdan zdecydowała się na zakupienie sporej nieruchomości, a teraz tłumaczy, dlaczego to zrobiła.

Zobacz wideo Taką radę dla prowadzących śniadaniówkę w Polsacie ma Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek tłumaczy się z zakupu apartamentu. Już wiadomo, dlaczego zdecydowała się na tę nieruchomość

Celebrytka nie ukrywa, że stawia na rozsądne dysponowanie pieniędzmi - zaznaczyła, że nie tak często przeznacza je na gadżety. Woli kupować nieruchomości! W maju pochwaliła się, że kupiła synowi mieszkanie za gotówkę. - To były takie nasze pierwsze wydatki. Ja - wbrew pozorom - nie jestem typem wydającym na torebki i buty. Oczywiście kocham podróżować, konsumować pieniądze, ale my jesteśmy z Radosławem bardzo odpowiedzialną rodziną - wyjawiła w rozmowie z Pudelkiem. Tym razem Rozenek-Majdan zaskoczyła kolejną inwestycją. "Co za dzień. Kolejny cel z listy marzeń zrealizowany. Jestem dumna, szczęśliwa i na dobrej drodze. Jeżeli poprzednie mieszkania kupowałam dla synów, to dla kogo jest ten apartament?" - napisała na Instagramie. Już wiadomo, że nieruchomość znajduje się w Kołobrzegu. Celebrytka wyjawiła, dlaczego zdecydowała się na ten apartament. Okazuje się, że to inwestycja przede wszystkim po to, by mieć gdzie spędzać czas z synem - czteroletnim Henrykiem. To właśnie syn ma mieć miejsce do zabawy.

Tam są baseny dla dzieci, baseny dla dorosłych, dla mnie bardzo ważne, zjeżdżalnie, siłownia, sauny, SPA, konsjerż, recepcja. To jest zrobione w takim standardzie pięciogwiazdkowego hotelu. (...) I my mamy same przyjemności. (...) Z myślą o Heniu też szukaliśmy takiego miejsca, żeby było co robić

- stwierdziła na InstaStories Rozenek-Majdan. Wraz z mężem zachęcali do odwiedzenia miejscowości. Radosław Majdan dodał: - Czekamy na was w polskim Miami!. W naszej galerii na górze strony zobaczycie podekscytowaną celebrytkę, która ma już akt notarialny do nowego mieszkania!

Fani gratulują inwestycji Małgorzaty Rozenek

Celebrytka może liczyć na spore wsparcie w sieci - na Instagramie obserwuje ją 1,5 miliona użytkowników, którzy śledzą jej codzienność. Pod postem, w którym poinformowała o nowej inwestycji, pojawiło się wiele komentarzy, które wspierają gwiazdę w kolejnym projekcie. "Jesteś tytanem pracy, nikt tak nie zasługuje jak ty!", "Brawo!", "Gratulacje", "Niech się dobrze mieszka i odpoczywa nad morzem. Dobry wybór" - pisali pod wpisem fani.