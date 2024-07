Kinga Rusin po tym, jak wraz ze swoim ukochanym Markiem Kujawą zwiedziła egzotyczne zakątki świata, postanowiła przyjechać na wakacje do Polski. Dziennikarka wypoczywa obecnie w okolicach miejscowości Ruciane-Nida, a więc w województwie warmińsko-mazurskim. To właśnie m.in. w tym regionie Polski 16 lipca przeszyły potężne burze. Jak informuje "Gazeta Wyborcza" przez nawałnicę na Warmii i Mazurach ranne zostały dwie osoby, a tysiące mieszkańców nie mają prądu. To, jak wyglądała sytuacja w tamtych okolicach, zrelacjonowała również Kinga Rusin.

Kinga Rusin pokazała zniszczenia po burzy. "To było przerażające pół godziny"

Kinga Rusin, przebywając w okolicach Rucianego-Nidy, złapała za telefon, by nagrać, jak potężna przeszła tam burza. Na wideo zamieszonym na InstaStories dziennikarki dzieje się wiele. W oczy rzuca się nie tylko fakt, że deszcz mocno zacinał, ale też to, jak silny zerwał się wiatr. Według gwiazdy było to tornado. Na kolejnym nagraniu Rusin pokazała skalę zniszczeń. W opisie pod nagraniem relacjonowała:

Jeszcze wczoraj w cieniu tego drzewa czytałam książkę..., a później przeszło tędy tornado. To było przerażające pół godziny. Wszędzie wyrwane z korzeniami lub połamane drzewa, wiele zniszczeń

- mogliśmy przeczytać.

Dziennikarka udostępniła też trzecie nagranie. Na tym z kolei dokładnie widać powalone przez wiatr drzewa. "Straszne... to akurat droga krajowa, którą strażacy uprzątnęli w pierwszej kolejności. Przepiękna aleja starych lip i dębów zdziesiątkowana... Okolice Rucianego-Nidy bardzo ucierpiały" - pisała. Screeny z nagrań Kini Rusin, na których widać nawałnicę i jej skutki, znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Burze przeszły nad całą Polską

16 lipca silne burze przeszły nad całą Polską. Jak informuje Gazeta.pl, tego dnia strażacy interweniowali prawie 4300 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic. Wedle ustaleń Straży Pożarnej obrażenia odniosły trzy osoby. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.