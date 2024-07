Michał Olszański jest znanym i lubianym dziennikarzem. Widzowie z pewnością kojarzą go z "Magazynu Ekspres Reporterów" czy "Pytania na śniadanie". Prezenter od lat jest w udanym związku małżeńskim, z żoną doczekał się dwóch dorosłych już synów. Kilka lat temu udzielił wywiadu z młodszym z nich, Antonim. W szczerej rozmowie opowiadali o łączących ich relacjach i tym, jak prezenter zareagował, gdy dowiedział się o seksualności syna. Olszański w nowej rozmowie z Moniką Richardson powrócił do tematu.

Zobacz wideo Będzie ustawa o mowie nienawiści przeciwko osobom lgbt+. Prawica jest przerażona

Syn Michała Olszańskiego jest gejem. Jak dziennikarz zareagował na jego seksualność? "Musiałem dojrzeć"

Monika Richardson przeprowadziła wywiad z Michałem Olszańskim. Na kanale "Coming out LGBT+" na Instagramie pojawiła się zapowiedź rozmowy. Dziennikarka ma spotykać się z rodzicami osób nieheteronormatywnych. Olszański podczas rozmowy ujawnił, jak przyjął do wiadomości fakt, że jego syn jest gejem. Odcinek zostanie wyemitowany 24 lipca. "Nie pamiętam sytuacji, pamiętam proces i to, jak powoli docierało do mnie, że mój młodszy syn jest gejem" - wyznał prezenter. Nie ukrywał, że zrozumienie z jego strony przyszło z czasem.

Musiałem do tego dojrzeć, zaakceptować, ale nie kojarzę żadnej takiej rozmowy, gdzie Antek siada i mówi: 'Tato, jestem gejem'

- dodał.

Początkowy brak zrozumienia nie wynikał jednak z tego, że syn był nieakceptowany, a bardziej ze strachu. Dziennikarz bardziej obawiał się, jak środowisko zareaguje na seksualność Antoniego. - Twoja mama zresztą wiedziała to od razu. A do mnie też zaczęło to docierać krok po kroku. I jeżeli się o Antka bałem, to tylko tego, jak on sobie da radę. Wiadomo przecież, w jakim kraju żyjemy, jak to środowisko jest szykanowane - mówił Olszański w rozmowie z dziennik.pl.

Michał Olszański poznał partnera syna

W rozmowie z dziennik.pl z 2018 roku dziennikarz zdradził, że poznał partnera syna, którego bardzo polubił. - Dziś ma 38 lat, jest przystojnym facetem, ogarniętym, bez maniery zachowania w znakomitym, partnerskim związku. Bardzo cenię i lubię jego partnera - podkreślił Olszański. Więcej zdjęć prezentera znajdziecie w naszej galerii na górze strony.