TikTokowy ksiądz rozprawia o Wojtku Goli. Internauta zaskoczył pytaniem

Wojtek Gola zyskał sławę i rozpoznawalność dzięki udziałowi w kontrowersyjnym show MTV "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy". Zaraz po tym zdecydował się rozpocząć działalność w mediach społecznościowych, a obecnie jest jednym z popularniejszych influencerów. Oprócz tego jest również współzałożycielem freak fightowej federacji Fame MMA. Od jakiegoś czasu celebryta spotyka się z 15 lat młodszą instagramerką Sofi Siwok. Związek budzi niemałe zainteresowanie medialne ze względu na sporą różnicę wieku między zakochanymi. Ostatnio Wojtek Gola stał się bohaterem jednego z filmów księdza popularnego na TikToku. Internauta zadał zadziwiające pytanie.

Ksiądz zapytany o Wojtka Golę. Internauta się nie patyczkował

Ksiądz Sebastian Picur jest popularnym kapłanem, który bardzo aktywnie działa w mediach społecznościowych. Mężczyzna wykorzystuje nowoczesne platformy do kontaktów z wiernymi, a także szerzenia wartości, które wyznaje. Zdarza się, że duchowny umożliwia internautom zadawanie pytań, a następnie na nie odpowiada. Tak samo było i w tym przypadku. Jeden z internautów postanowił zapytać księdza, czy naśmiewanie się ze wspomnianego celebryty uznaje się za grzech. "Czy naśmiewanie się z Wojtka Goli to grzech?" - zapytał wprost internauta. Duchowny i tym razem nie uchylił się od odpowiedzi. "Jeśli przez naśmiewanie się z kogoś sprawiamy mu przykrość, to popełniamy grzech" - wyjaśnił popularny ksiądz. Opisywanie nagranie możecie obejrzeć na dole strony.

Podczas rozmowy z portalem Pudelek Wojtek Gola został zapytany o to, jaka kwota jego zdaniem pozwala na to, aby godnie żyć. W swoich rozważaniach celebryta wziął pod uwagę różne czynniki m.in. wzrost kosztów. Zaznaczył również, że godne życie dla każdego może oznaczać zupełnie coś innego. Mimo to z jego ust padła jasna kwota. - Myślę, że tak dziesięć tysięcy złotych to jest dobra kwota, żeby już tak stabilnie żyć - powiedział.