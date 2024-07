Tadeusz Rydzyk to założyciel Radia Maryja. Duchowny nie ukrywa, że od lat związany jest ze środowiskiem PiS. W 2023 roku podczas 32. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja w Częstochowie dostał od Jacka Sasina miecz "z czasów Mieszka I". Historyczny artefakt miał kosztować ok. 250 tys. zł i nabyła go Fundacja Enea. Na konto radia należącego do Rydzyka przez lata płynęły rządowe pieniądze. Sam ojciec Rydzyk również do najskromniejszych zakonników nigdy nie należał - warto wspomnieć o słynnym maybachu, którego duchowny miał dostać od "bezdomnego pana Stanisława z Warszawy". Redemptorysta spełnia się nie tylko jako duchowny, ale i przedsiębiorca. W sanktuarium ojca Rydzyka można odwiedzić wyłożoną marmurową posadzką kawiarnię czy skorzystać z nowoczesnej toalety. Czy jest tanio? Niektórzy są zdania, że "to przesada".

REKLAMA

Zobacz wideo Na konferencji padło pytanie o miecz dla Rydzyka. Bochenek uciekł od odpowiedzi: Państwo znowu spekulujecie

Nowoczesna toaleta u ojca Rydzyka. Bez monety nie skorzystasz

Ojciec Rydzyk ma smykałkę do biznesu. Jakiś czas temu otworzył w Toruniu (a dokładnie związana z nim fundacja Lux Veritatis) kawiarnio-księgarnię, która znajduje się niedaleko kościoła NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Miejsce raczej nie należy do najprzytulniejszych, uwagę zwraca marmurowa posadzka, a wnętrze utrzymano w stonowanych barwach. Można tutaj napić się kawy, zjeść lody czy kupić biografię Lecha Kaczyńskiego lub prezydenta Andrzeja Dudy.

Pielgrzymi odwiedzający święte miejsce mogą również skorzystać z nowoczesnego szaletu, jednak tylko wtedy, gdy mają przy sobie monety. Przed wejściem do toalet znajdują się bramki. By móc skorzystać z szaletu, należy spełnić trzy kroki: wrzucić monetę, poczekać na zieloną strzałkę i pchnąć bramki. "To już chyba lekka przesada" - powiedział w rozmowie z "Faktem" mieszkaniec Wielkopolski.

Toaleta płatna 2 zł albo 0,5 euro. Automat nie wydaje reszty. Jest także informacja, że maszyna przyjmuje monety 50 gr, 1 zł, 2 zł i pół euro

- donosi tabloid.

Majątek ojca Rydzyka

Ojciec Tadeusz Rydzyk zarządza wszystkimi stworzonymi przez siebie instytucjami, a jest ich sporo. To nie tylko Radio Maryja, ale też dwie fundacje i "Nasz dziennik". Fundacje zarządzają zaś kilkunastoma mniejszymi i większymi biznesami - Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, Geotermią Toruń, TV Trwam, siecią komórkową "W Naszej Rodzinie". W 2017 roku jego majątek szacowano na ponad 50 milionów złotych. W grudniu 2023 "Gazeta Wyborcza" informowała, że za czasów PiS do podmiotów związanych z Rydzykiem rząd przelał ponad 400 milionów złotych.