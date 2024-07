Ubiera Agatę Dudę. Mówi wprost, jaką jest klientką

Stylizacje Agaty Dudy są szeroko komentowane. Pierwsza dama zazwyczaj stawia na eleganckie i zachowawcze kreacje, pasujące do okazji, jednak lubi od czasu do czasu wybrać wyrazisty kolor czy oryginalny krój. Władysława Frączek, która ubiera żonę Andrzeja Dudy, ujawniła w rozmowie z Plejadą, jaką klientką jest prezydentowa i jak reaguje na krytykę.

Współpracuje z Agatą Dudą. "Jest niewątpliwie klientką wymagającą"

Władysława Frączek pracuje z Agatą Dudą już od siedmiu lat. Jak zdradziła, jest ona "klientką wymagającą, która zwraca uwagę na każdy detal i szczegół stylizacji". "Kreacje muszą być formalne, stonowane, ale w każdej musi być to 'coś'" - powiedziała. Właścicielka salonu wyjawiła też, jaka prywatnie jest pierwsza dama.

To wspaniała osoba o dobrym sercu, bardzo serdeczna i życzliwa. Początek wyglądał tak, że pani prezydentowa zamówiła kilka modeli w naszym internetowym sklepie. Uszyliśmy je na miarę i od tego momentu nasza współpraca rozwija się dynamicznie. Kolejne projekty były już moimi propozycjami. Oczywiście ostatnie słowo zawsze należy do pani Agaty Kornhauser-Dudy - czasami konieczne jest przemodelowanie detali, aby dostosować kreacje do jej gustu, ale to typowe i naturalne

- powiedziała. Dodała, że Agata Duda dba o to, żeby kreacje były zgodne z protokołem dyplomatycznym, także w krajach, w których składa wizyty wraz z mężem. Jednocześnie chce, aby miały pazur. A wy jak oceniacie styl pierwszej damy? Dajcie znać na dole w naszej sondzie.

Jak Agata Duda reaguje na krytykę w sieci?

Władysława Frączek w rozmowie z Plejadą podkreśliła, że Agata Duda dostaje dużo pozytywnych opinii za swoje kreacje, ale zdarzają się też te nieprzychylne. Jak podchodzi do tego pierwsza dama? "Pozytywne recenzje dodają jej sił i przynoszą radość. Negatywne - są niemiłym doświadczeniem. A przecież każdemu zależy na dobrej opinii. Nawet jeżeli ktoś twierdzi, że się nie przejmuje krytyką, to tak naprawdę takie sytuacje go bolą" - powiedziała. Frączek ujawniła też, co myśli o tym, gdy komuś nie podobają się jej projekty. Powiedziała, że konstruktywna krytyka może pomóc w pracy, ale "często są to komentarze, które jedynie psują nastrój i w żaden sposób nie pomagają w rozwoju". Zdjęcia stylizacji Agaty Dudy znajdziecie w galerii na górze strony.