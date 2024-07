Jakub Rzeźniczak wywołał spore zamieszanie, decydując się na walki we freak fightach. Piłkarz błyskawicznie rozbił Szalonego Reportera. Zapytaliśmy go o to, jak ocenia szanse Filipa Chajzera w Fame MMA.

5 Filip Chajzer i Jakub Rzeźniczak ; Fot. filip_chajzer/Insatgram ; jakubrzezniczak25/Instagram Otwórz galerię Na Gazeta.pl