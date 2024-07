Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny stanęli na ślubnym kobiercu w 2016 roku. Owocem ich miłości jest syn Liam i córka Noelia, która urodziła się 3 lipca tego roku. "Witaj na świecie nasza księżniczko" - pisała piosenkarka i podziękowała sztabowi medycznemu oraz dyrekcji Szpitala Specjalistyczego im. Świętej Rodziny w Warszawie za opiekę. Mama i córka wróciły już do domu, który był pięknie udekorowany. Mąż i syn Mariny przygotowali dużą tabliczkę w kształcie różowego balonu ze złotym napisem: "Witajcie Marina&Noelia". To jednak nic w porównaniu do pięknego pokoju córki Szczęsnych.

Zobacz wideo Marina wspomina nastoletnie czasy. Mówi o maturze

Marina urządziła pokój córki. Wnętrze? Robi wrażenie

Na instagramowym profilu Mariny pojawiło się nagranie, na którym pokazała pokój córki. Wnętrze utrzymane jest w jasnych i pastelowych kolorach. W centralnej części pomieszczenia stoi białe łóżeczko z przywieszoną karuzelą i małym baldachimem. Zaraz obok znajduje się duży fotel. Marina udekorowała pokój Noelii różowymi balonami, zabawkami w kształcie zwierząt, książkami oraz małym wózkiem. Nie zabrakło także luksusowego dodatku, jakim jest koc marki Hermes, którego cena wynosi ponad siedem tysięcy złotych. Marina opatrzyła nagranie krótkim opisem, w którym dała znać, co u niej słychać. "Kochani, dziękujemy za wszystkie wiadomości, życzenia i troskę. Jutro Noelka kończy dwa tygodnie. Ja mam się już całkiem nieźle. Wracam powolutku do życia" - napisała Marina. Chcecie zobaczyć kadry z pokoju córki piosenkarki? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Internauci zachwyceni pokojem córki Mariny. Popędzili z komentarzami. "Jaki śliczny"

Pokój małej Noelii bardzo spodobał się internautom, którzy ruszyli z komentarzami pod nagraniem piosenkarki. "Jejku, jaki śliczny", "Pięknie udekorowany dla małej Noelki", "Pokój dla małej księżniczki", "Piękny, delikatny, ze smakiem", "Bajkowy", "Najpiękniejszy pokój, jaki widziałam" - pisali internauci w komentarzach. Zgadzacie się z nimi? Dajcie znać w sondzie na dole strony. ZOBACZ TEŻ: Co oznacza imię córki Mariny i Szczęsnego? W 2023 roku nadano je zaledwie 14 dziewczynkom!