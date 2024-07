Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek zaczął spotykać się z tajemniczą Dominiką. Ta relacja nie przetrwała jednak próby czasu, a serce tancerza zajęła imienniczka poprzedniej partnerki. Przez prawie rok Marcin Hakiel i Dominika Serowska tworzą zgrany i szczęśliwy związek. Para jest nadzwyczaj aktywna w mediach społecznościowych. To właśnie tam zakochani chętnie dzielą się wspólnymi chwilami, a także zdradzają najnowsze życiowe rewelacje. Czy będzie im dane żyć długo i szczęśliwie? Wróżka Anna Kempisty postawiła karty tarota. Dla fanów pary nie mamy najlepszych informacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel mówi, że ma "formę seniora". Czy zaprosi ukochaną na odcinki "Tańca z gwiazdami"?

Wróżka węszy kryzys w związku Marcina Hakiela i Dominiki. Nie ma dobrych wieści

W rozmowie z magazynem "Twoje Imperium" wróżka Anna Kempisty postawiła sprawę jasno. Stwierdziła, że Marcin Hakiel i Dominika Serowska są dobrą parą, jednak czyhają na nich pewne problemy. "Nie ma wątpliwości, że pani Dominika i pan Marcin są bardzo szczęśliwą parą, ale widać pewną dysproporcję między zaangażowaniem ze strony tancerza teraz, a tym, co będzie później" - powiedziała. W dalszej części artykułu dowiadujemy się, że przed parą jest jeszcze wiele rzeczy do przepracowania. "To spór o pieniądze, może o alimenty" - wyznała. Myślicie, że ta przepowiednia znajdzie odbicie w rzeczywistości? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu i zobaczcie zdjęcia pary.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska spodziewają się dziecka. Chętnie pozują razem na ściankach

Pod koniec maja bieżącego roku Marcin Hakiel i Dominika Serowska ogłosili światu szczęśliwą nowinę i wyznali, że już niebawem powitają na świecie pierwsze dziecko. Choć ciężarna Dominika Serowska chętnie bierze udział w branżowych wydarzeniach i w wyszukanych stylizacjach pojawia się na ściankach, to przebieg ciąży woli trzymać z dala od medialnego zamieszania. Jak na razie partnerka tancerza nie wyjawiała, jakiej płci jest dziecko, a także nie zdecydowała się na zdradzenie przewidywanego terminu porodu. ZOBACZ TEŻ: Marcin Hakiel zamilkł na Instagramie. Tymczasem u jego partnerki taki wpis!