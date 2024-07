Roksana Węgiel w zeszłym roku stała się pełnoletnia. Choć wielu zapewne myślało, że młoda gwiazda dopiero po ukończeniu 18 lat zacznie korzystać z życia, a media będą huczeć od doniesień o jej kolejnych związkach, ona bardzo szybko znalazła idealnego dla siebie partnera. Od kilku lat jest związana z Kevinem Mglejem, a ich relacja dla wielu jest kontrowersyjna. Wymienia się tu chociażby różnicę wieku czy fakt, że mężczyzna jest już ojcem. Roxie o tę sytuację bardzo często jest pytana w wywiadach.

Roksana Węgiel jest macochą. Jak się w tym odnajduje?

Kevin Mglej ma kilkuletniego syna Wiliama, którego mamą jest aktorka Malwina Dubowska. Artystka nie ukrywa, że bycie macochą nie jest łatwe, ale bardzo stara się, by mieć dobre relacje z chłopcem. "Nie jest to najłatwiejsza rola, aczkolwiek ja skupiam się przede wszystkim na tym, żeby być wsparciem dla syna Kevina, dobrą ciocią i dać mu dużo ciepła. Dać mu poczucie, żeby ciocia kojarzyła się z kimś fajnym. To też nie jest łatwe dla dziecka" - wyznała w rozmowie z Plejadą.

Chcę mu dać wszystko to, co najlepsze. I tak staram się podchodzić do syna Kevina i mamy bardzo dobry kontakt. Kevin spędza bardzo dużo czasu z Williamem. Jak tylko ma go pod opieką, to poświęcamy my bardzo dużo czasu

- tłumaczyła w wywiadzie dla portalu. Wiele wskazuje na to, że udało jej się złapać kontakt z dzieckiem męża (Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli już ślub cywilny), a na Instagramie od czasu artystka dodaje nagrania ze wspólnie spędzonego czasu z Wiliamem. Jakiś czas temu pokazała, jak bawią się razem z jej młodszymi braćmi. Na InstaStories opublikowała kadr, na którym w czwórkę idą, trzymając się za ręce. To zdjęcie, a także inne, na którym widać Roxie Węgiel i jej bliskich, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kevin Mglej schudł

Wielu fanów Roksany Węgiel mocno hejtowało wybranka ich idolki. Uważali, że zakochani do siebie kompletnie nie pasują. Oni oczywiście (i słusznie!) nic sobie z tego nie robią, ale ostatnio da się zauważyć, że mężczyzna się zmienił. Okazało się, że Mglej schudł prawie 30 kg. "Od roku jestem w poważnym treningu (…). Czułem się bardzo źle. To chyba przez to już jestem 26 kilogramów chudszy, bo tyle się naczytałem o tym, jakim jestem grubasem" - postawił sprawę jasno 27-latek. Więcej pisaliśmy o tym tutaj: Kevin Mglej schudł prawie 30 kg. Roksana Węgiel pokazała jego nowe zdjęcia. Jest forma!