Hanna Turnau jest żoną Michała Turnaua. Zbieżność nazwisk ze znanym artystą nie jest przypadkowa - Michał jest bratem Grzegorza Turnaua. Na początku czerwca tego roku na fanów aktorki spadło spore zaskoczenie. Turnau była bowiem widziana w jednej z warszawskich restauracji u boku Jacka Kopczyńskiego. "Paparazzi wypatrzyli ich w środku nocy w restauracji Mateusza Gesslera w popularnej wśród warszawiaków Hali Koszyki. A to był początek gorącej nocy. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że aktorka wciąż nosi obrączkę i kilka dni później widziana była z mężem, Michałem Turnauem w Krakowie na Festiwalu Muzyki Filmowej" - informowało wówczas "Twoje Imperium".

Hanna Turnau pisze o mężu na Instagramie

Jak przekazał z kolei Pudelek, podczas spotkania koledzy z "M jak miłość", mieli nie szczędzić sobie czułości. Co więcej, Kopczyński i Turnau od tej sytuacji byli widziani razem ponownie. Na zdjęciach widać, jak aktor odbiera samochodem serialową koleżankę spod butiku. Z instagramowych relacji Hanny Turnau nie wynika jednak, jakby w jej związku można było mówić o jakimkolwiek kryzysie. Gwiazda "M jak miłość" opublikowała zdjęcie ubrana w letni komplet, który w ironiczny sposób miał skomentować jej ukochany.

Mąż: 'Idziesz w piżamie do sklepu?'. Przecież to jest bardzo wyjściowa piżama

- odpowiedziała mu na InstaStories, wyraźnie rozbawiona. Screen znajdziecie w galerii na górze strony.

Jacek Kopczyński niedawno zakończył związek

Jacek Kopczyński przez wiele lat związany był z Patrycją Markowską. Para doczekała się syna, który przyszedł na świat w 2008 roku. W 2022 roku niespodziewanie do mediów trafiła wiadomość, że Kopczyński i Markowska rozstali się po 15 latach. Po jakimś czasie aktor zaczął spotykać się z Klaudią Kardas. Pisarka pochwaliła się nawet pierścionkiem, co błyskawicznie wywołało spekulacje o rzekomych zaręczynach. Na początku 2024 roku Kopczyński przekazał jednak, że on i Kardas nie są już razem. W rozmowie z "Twoim Imperium" zaznaczył też, że do żadnych zaręczyn nie doszło.