Osoby, które uwielbiają polskie programy o remontach, bez wątpienia są w stanie wymienić dwie największe gwiazdy, które je prowadzą. Oczywiście od razu pada nazwisko Doroty Szelągowskiej, później Krzysztofa Mirucia. Oboje są gwiazdami stacji TVN, gdzie prowadzą swoje autorskie formaty. Projektantkę wnętrz możemy oglądać w np. "Dorota was urządzi", a architekta w "Weekendowej metamorfozie". Od dawna krążą plotki, jakoby mieli oni ze sobą rywalizować. Czy tak jest naprawdę?

REKLAMA

Zobacz wideo Czasami zdarza jej się pokazać wspólne zdjęcie

Co łączy Krzysztofa Mirucia i Dorotę Szelągowską? Już wszystko jasne!

Dorota Szelągowska i Krzysztof Miruć są bardzo popularni, to jednak starają się chronić prywatność. Wiadomo, że Szelągowska ma dwoje dzieci: syna i córkę, i obecnie jest szczęśliwie zakochana (zdjęcia z partnerem znajdziecie w naszej galerii na górze strony) Za to o życiu rodzinnym Mirucia nie wiemy za wiele. Nie ma informacji, z kim się spotyka, choć jeszcze kilka miesięcy temu przyznał, że jest w związku. Choć oboje niechętnie opowiadają o sprawach rodzinnych, to jednak zdarza im się udzielać wywiadów, w których poznajemy ich od nieco innej strony. Tym razem to architekt rozmawiał z "VIVĄ!". Podczas sesji zdjęciowej poruszono temat jego relacji z koleżanką z branży. Okazuje się, że bardzo się lubią, a plotki o rywalizacji między nimi są nieprawdziwe. "Nie wiem więc, kto i kiedy wymyślił tę durną plotkę. Najchętniej bym tę osobę złapał w ciemnym zaułku i pokazał, jak duże mam mięśnie (śmiech), bo to nieprawda" - wyznał dziennikarzom magazynu.

Przy okazji został zapytany o to, czy potwierdza wersję Szelągowskiej o tym, że zdarza im się wyskakiwać razem na piwo. Miruć przyznał, że tak, jeśli tylko uda im się znaleźć czas, gdyż oboje mają wiele zobowiązań. "Bywało i bywa. Obydwoje jesteśmy bardzo zajęci, ale dobrze się znamy, także prywatnie; kolegujemy się, lubimy i też dobrze się nam współpracuje" - dowiedzieliśmy się.

Krzysztof Miruć kupił wyjątkowy dom

Jakiś czas temu Krzysztof Miruć nabył wyjątkową nieruchomość pod Warszawą. Odkupił willę, która w przeszłości należała do Jerzego Połomskiego. Wyremontował ją, postawił na naturalne wnętrza. Także otoczenie jest magiczne. Dom znajduje się w lesie, a obok niego stoi postawiona jeszcze przez dawnego właściciela kapliczka. Miruć, chcąc zachwycać się widokiem, zdecydował się na duże okna. Jak wygląda nieruchomość? Zajrzyj tutaj: Odkupił i wyremontował dom Jerzego Połomskiego. "Nie ma drzwi, są same okna"