Najpierw jak Doda, teraz jak... Viki Gabor?! Roxie przedłużyła włosy i jest NIE DO POZNANIA!

Roksana Węgiel zalicza się do grona celebrytek, które lubią eksperymentować z wizerunkiem. Zawartość jej szafy jest bardzo zróżnicowana, Roxie czasem nosi mocny i kolorowy, a czasem lekki i naturalny makijaż, często zmienia też fryzury. Niedawno głośno było o jej stylizacji z teledysku Maty i Whie 2115. Długie blond włosy i różowy, kusy komplet, zdaniem fanów upodobniły Roksanę Węgiel do Dody - zdjęcia podejrzycie w galerii na górze strony. Tym razem przyszła zmiana o 180 stopni.

Roksana Węgiel w długich, ciemnych włosach. Co za zmiana!

Jak możemy podejrzeć na Instagramie, Roksana Węgiel odwiedziła jeden z warszawskich salonów fryzjerskich, do którego często zaglądają polskie gwiazdy. Miejsce to zajmuje się przede wszystkim przedłużaniem włosów. Wokalistka zdecydowała się nie tylko na zabieg dodania długości, ale także zwiększyła objętość swojej fryzury. Roxie wybrała dość ciemne, falowane włosy. Nie da się ukryć, że w takim wydaniu wygląda zupełnie inaczej niż zwykle. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że wokalistka upodobniła się nieco do Viki Gabor. Koleżanka po fachu Roxie nosi długie, ciemne włosy, a podobne fale to jej znak rozpoznawczy. Jak podoba wam się Węgiel w takim wersji?

Mocny komentarz Viki Gabor o Roxie Węgiel

Obydwie młode wokalistki zaczynały kariery w "The Voice of Poland", obie mają na koncie także wygranie Eurowizji Junior. Ich ścieżki i zawodowe osiągnięcia są więc często porównywane. Okazuje się jednak, że Gabor, która jest kilka lat młodsza od Węgiel, nie zamierza iść w jej ślady. Zapytana o to w rozmowie z vibez.pl stanowczo zaprzeczyła. Co więcej, Viki Gabor nie przebierała w słowach, podsumowując zawodowe decyzje starszej koleżanki. - Tworzę muzykę. Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chcę promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy - powiedziała.