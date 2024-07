Dominika Chorosińska od wielu lat jest żoną Michała Chorosińskiego, którego poznała jeszcze w czasie studiów na PWST w Krakowie. Relacja pary nie była pozbawiona problemów, a w mediach huczało od plotek na temat rzekomych zdrad. Chorosińska w rozmowie z Plejadą mówiła, że jej małżeństwo uratowała św. Faustyna. - Skleiliśmy małżeństwo, choć z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe. Najpierw zaczęła mnie rozsadzać tęsknota za sakramentami. Pewnego dnia na targach książki przypadkowo natknęłam się na "Dzienniczek św. Faustyny". Przeglądając go, znalazłam zdanie, że mogą przyjść do mnie najwięksi grzesznicy - relacjonowała.

Dominika Chorosińska jest mamą szóstki dzieci. Tak nazwała najstarszą córkę

Dziś Dominika i Michał Chorosiński znów są razem i wychowują sześcioro dzieci. Najstarsza córka pary jest już dorosła. 15 lipca skończyła 21 lat. Nastazja, bo tak ma na imię najstarsza pociecha Chorosińskich, urodziła się w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, o czym w poście w mediach społecznościowych przypomniała jej mama.

Nie mogłaś wybrać sobie lepszej daty urodzin niż w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, nasza ukochana Wojowniczko, Pionierko - przecierałaś szlaki rodzeństwu. Po tobie już każde z nich miało łatwiej... Kochamy cię bezgranicznie, Nastusiu, nasza ty pierworodna. Żyj pięknie

- przekazała Chorosińska na Instagramie. Swojej najstarszej córce aktorska para wybrała bardzo oryginalne imię. Nastazja wywodzi się z języka greckiego i oznacza osobę "zmartwychwstałą" lub "wskrzeszoną". Do dziś otrzymuje je zwykle zaledwie kilka dziewczynek każdego roku. Jak podaje serwis dane.gov.pl, w 2023 roku nadano je zaledwie siedmiu. Pozostałe dzieci Chorosińskich to Matylda, Józef, Piotr oraz Jan Paweł. Imię najmłodszej córki pary nie zostało upublicznione. Zdjęcie polityczki z najstarszą córką znajdziecie w galerii na górze strony.

Córka Dominiki Chorosińskiej grała z nią w serialu

Dominika Chorosińska, podobnie jak jej mąż, największą rozpoznawalność zyskała dzięki roli w serialu "M jak miłość". W telenoweli TVP wcielali się w parę - Ewę i Leszka. Gdy grani przez Chorosiński bohaterowie doczekali się dziecka, angaż w serialu dostała właśnie Nastazja. W "M jak miłość" scenarzyści nadali jej imię Ola. W produkcji można było oglądać ją aż do 2009 roku.