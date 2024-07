15 lipca odbyła się konferencja przed Fame MMA 22, podczas której ogłoszono kolejnych celebrytów, którzy za grube pieniądze zawalczą w oktagonie. Okazuje się, że, tak jak już wcześniej informowały media, tym razem zobaczymy Filipa Chajzera. Zadebiutuje w walce z Gimperem, a nie z Sebastianem Fabijańskim, jak wcześniej spekulowano.

Filip Chajzer z szokującym wyznaniem na konferencji Fame MMA

Prowadzący konferencję zapytał się byłego gwiazdora TVN, czy obawia się spotkania z jutuberem. - Moi drodzy, to, co powiem, będzie dla mnie bardzo ważne i chciałbym wykorzystać platformę Fame MMA do powiedzenia czegoś dla mnie turbo, ale to turbo istotnego. Wiem, że moje życie już nie będzie takie samo - mówił. Podkreślił, że "chce żyć w prawdzie". - Walka z nim to dla mnie trochę jak paproch. Byłem ćpunem, waliłem kokę, hardkorowo - wyznał dziennikarz, po czym rozwinął. Okazało się, że "w najtrudniejszym momencie - co sześć minut". - Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, że to nie jest walka z przeciwnikiem, to jest walka o samego siebie - tłumaczył. Podziękował przy okazji wszystkim za to, że może brać udział w Fame MMA, bo dzięki temu może zawalczyć o siebie. - To was wykończy prędzej czy później - zakończył wypowiedź Filip Chajzer. W międzyczasie zareklamował swoją książkę, w której poruszy temat uzależnienia od narkotyków.

Kim jest Gimper?

Jak już wiemy, ostatecznie przeciwnikiem FIlipa Chajzera został Gimper. Tomasz Działowy, bo tak się naprawdę nazywa, to jutuber, który ma 30 lat - dziennikarz jest od niego dziewięć lat starszy. Obaj wzięli w udział w "Tańcu z gwiazdami". Tu dalej zaszedł influencer, który zajął drugie miejsce. Działowy w przeszłości tworzył wulgarne treści i promował agresywne zachowania. Mimo to stał się idolem dzieci i młodzieży. Po tym, jak wybuchła głośna afera z udziałem influencerów i jutuberów, stracił współpracę z jednym z banków. Filip Chajzer, jak wiadomo, także ma na swoim koncie kilka głośnych afer, w tym m.in. skandaliczne wyśmiewanie osób cierpiących na ataki paniki.