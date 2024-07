Dorota Szelągowska od lat urządza domy Polek i Polaków. Gwiazda była bowiem gospodynią wielu programów wnętrzarskich, w których pokazywała, jak wraz z ekipą remontową dokonuje metamorfoz domów i mieszkań (mowa o takich formatach, jak "Dorota was urządzi", "Domowe rewolucje", "Dorota inspiruje", a ostatnio także "Totalne remonty Szelągowskiej"). Projektantka chętnie pokazuje wnętrza swoich czterech kątów. Tym razem pochwaliła się pokojem córki.

Dorota Szelągowska pokazała, jak wysprzątała pokój córki

Dorota Szelągowska doczekała się dwojga dzieci. Gwiazda jest mamą 23-letniego Antoniego Sztaby i sześcioletniej Wandy. Projektantka chętnie publikuje w sieci zdjęcia pierworodnego i chwali się jego sukcesami (Antek stawia bowiem pierwsze kroki jako aktor). Dba jednak o prywatność kilkuletniej córki i nie pokazuje na Instagramie jej twarzy. Teraz jednak Szelągowska zdradziła, jak urządziła pokój Wandy. W oczy rzuca się od razu czarna ściana i zawieszona na niej sztuczna głowa sarenki. Do tego kolorowy żyrandol niczym z animacji Disneya. W pokoju stanęły też biały regał na książki oraz zabawki i łóżko z czarną, bogato zdobioną ramą. Do tego kolorowy dywan i różowa kanapa z wieloma poduszkami. Całość wygląda niezwykle uroczo. Nim jednak internautom dane było zobaczyć taki widok, mogli podejrzeć, jak wygląda niewysprzątany pokój Wandy. Okazuje się, że sześciolatka potrafi w nim urządzić prawdziwy sajgon.

Szelągowska w opisie zdjęć zdradziła, że nie mogła doczekać się, aż córka posprząta swoje królestwo. Gospodyni "Totalnych remontów Szelągowskiej" sama więc wzięła się za porządki. "Kiedy zdajesz sobie sprawę, że tylko ty to możesz ogarnąć" - śmiała się, pokazując bałagan w pokoju córki. W opisie do rolki dodała jednak: "I może to niewychowawcze, ale są w życiu sytuacje, w których jedyną pomocą, jakiej oczekujesz to to, żeby nikt ci nie przeszkadzał" - napisała i dopytywała fanów, czy myślą w podobny sposób. Pod zdjęciami pojawiły się takie hasztagi jak "armagedon" i "pokój dziecka". Zdjęcia pokoju małej Wandy znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Fani komentują

Pod zdjęciami pojawiło się wiele komentarzy. Głos zabrały głównie inne mamy, które solidaryzowały się z Szelągowską. "Najgorsze jest to, że za moment znowu będzie tak samo. No ale taki życia krąg", "Jak dobrze, że to nie tylko u mnie tak jest", "Łączę się w bólu","Do pokoju mojego szesnastolatka wchodzę z zamkniętymi oczami, żeby nie krzyczeć z rozpaczy" - czytamy. Znaleźli się jednak i tacy, którzy mieli inne zdanie na temat sprzątania dziecięcych pokoików przez rodziców. "Dzieci wystarczy uczyć porządku. Po każdej zabawie pilnować, żeby ogarnęło swoje rzeczy. Wyręczmy we wszystkim swoje dzieci, a potem narzekamy na nadmiar obowiązków, zmęczenie i to, że dzieci nie słuchają albo bałaganią" - napisał jeden z internautów.