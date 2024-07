Sprawy dotyczące Kościoła i wiary nieustająco rozbudzają internautów. I tak oto fani gwiazd często korzystają z okazji, by pytać swoich ulubieńców o wszystko, co dotyczy tych zagadnień. Tym sposobem Zofia Zborowska podczas ostatniego Q&A została zapytana, czy planuje chrzest swoich córek. I nie przeszła obok tego obojętnie. Influencerka odpowiedziała zdecydowane "nie" i wyjaśniła powody swojej decyzji, na którą zdecydowała się też m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, gdy została matką Henryka.

Zofia Zborowska zdradza, dlaczego nie ochrzci córek

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona są rodzicami dwóch córek. Jedna z nich - Nadzieja - urodziła się w 2021 roku, a druga - Jaśmina - zaledwie dwa miesiące temu 15 maja 2024 roku. Influencerka nie chce im narzucać wiary i z tego powodu ich nie ochrzci. "Moją przygodę z chrześcijaństwem skończyłam na komunii. Pewnie dlatego, że nie była to moja decyzja. Jestem za tym, aby ludzie świadomie podchodzili do tego, w co chcą wierzyć i czy w ogóle. Ja wierzę w dobro i miłość. Reszta mnie nie obchodzi. Ty? Możesz wierzyć, w co chcesz. [...] Nic mi do tego, as long as [tak długo jak - tłum], jesteś dobrym człowiekiem" - podsumowała na InstaStories. Screen całej wiadomości - oraz zdjęcia rodzinne Zborowskiej z córkami - znajdziesz w galerii na górze strony.

Andrzej Wrona marzył o dzieciach

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona poznali się przypadkiem na Instagramie. Zakochani szybko zostali parą i wzięli cywilny ślub w 2019 roku. Niedawno siatkarz wyznał, że nie mógłby być z kobietą, która nie chciałaby mieć dzieci. - Myślę, że bardzo wcześnie poczułem, że jestem gotów na to, żeby być ojcem. I ja chciałem być ojcem. No tylko, chcieć to sobie można, ale trzeba mieć z kim i tak dalej. Więc zawsze chciałem mieć rodzinę. Nigdy siebie nie widziałem jako takiego samotnego gdzieś tak, albo nawet tylko we dwójkę z żoną, żyjących sobie gdzieś tam do starości bez dzieci. Dlatego też jednym z pierwszych pytań do mojej żony było, czy ona chce mieć dzieci. To było dla mnie kluczowe, bo ja bym nie chciał budować czegoś z osobą, która nie chce mieć dzieci. I przez to mieliśmy jasną i klarowną sytuację przynajmniej w tym temacie - powiedział Wrona w podcaście Eurosportu.