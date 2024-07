Julian Dunin-Holecki nie żyje. Syn Danuty Holeckiej był cenionym lekarzem. W 2019 roku wziął ślub

Nie żyje Julian Dunin-Holecki. Mężczyzna miał 31 lat. Zmarł 9 lipca 2024 roku. Był synem znanej dziennikarki Danuty Holeckiej i Krzysztofa Dunina-Holeckiego. Miał brata bliźniaka, który przyszedł na świat 16 czerwca 1993 roku o dwie minuty wcześniej. Od kilku lat pracował jako ortopeda. W 2019 roku wziął ślub. Jego pogrzeb odbył się 15 lipca. Przyczyny jego śmierci nie podano na razie do publicznej wiadomości. Mężczyzna został pochowany na Cmentarzu Służewskim Starym.

Julian Dunin-Holecki i jego brat wybrali taką samą drogą zawodową

Kim był Julian Dunin-Holecki? Nie jest tajemnicą, że razem z bratem studiował medycynę na Śląsku. W końcu jednak przenieśli się do stolicy, o czym opowiadała dumna matka. - Śląsk nie do końca im odpowiadał. Nie potrafili się tam zaaklimatyzować. Gdy odwiedzali nas w Warszawie i odwoziliśmy ich z mężem na dworzec, widziałam, jak bardzo to przeżywali. Byli smutni, bo nie chcieli tam wracać. Niejednokrotnie podkreślali, że to tylko ich tymczasowy adres. Nigdy nie nazwali wynajętego w Zabrzu mieszkania domem. Wiedzieliśmy, że trzeba coś z tym zrobić. Gdy tylko zorientowaliśmy się z mężem, że być może można przenieść ich do Warszawy, nie wahaliśmy się. Złożyliśmy podanie o przeniesienie. Dzięki Bogu zostało zaakceptowane! - opowiadała Danuta Holecka w rozmowie z tygodnikiem "Świat i ludzie". Julian i jego brat pracowali razem m.in. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Jak można przeczytać na stronie "Świata Przychodni", "Julian Dunin-Holecki swoją działalność leczniczą otworzył dnia 02-07-2020".

Postawił się programowi matki

Pod koniec lipca 2019 roku "Fakt" pisał o ślubie Juliana Dunina-Holeckiego. Wiadomo, że ten odbył się w jednym z kościołów w Warszawie. A po mszy państwo młodzi i ich goście przenieśli się ok. 25 kilometrów dalej, gdzie w podwarszawskim hotelu odbyło się ich wesele. Znana matka nie wypowiadała się publicznie na temat uroczystości. W 2017 roku o Julianie Duninie-Holeckim było głośno w trakcie strajku lekarzy. Mężczyzna ustawił sobie wtedy zdjęcie profilowe na Facebooku, które symbolizowało solidarność z głodującą służbą zdrowia. Było to o tyle kontrowersyjne, bo "Wiadomości", w których wówczas pracowała Holecka, nie zostawiały na medykach suchej nitki i ich szkalowały, uznając żądania za przesadzone.