Katarzyna Sokołowska miała 49 lat gdy zaczęła poznawać macierzyństwo. Od tego czasu minęły już dwa lata. 15 lipca, czyli w dniu urodzin syna, jurorka "Top model", która nie epatuje w sieci prywatnymi zdjęciami, pokusiła się o zrobienie wyjątku od reguły. I jak na dumną mamę przystało, pokazała najnowsze fotografie chłopca zrobione na plaży. Dzięki niej wiemy, że póki co, syn reżyserki pokazów mody nosi dłuższe włosy spięte w kucyk. "Nasz wspaniały Ivo Lew kończy dzisiaj dwa lata! Synku, rośnij zdrowy i szczęśliwy, jesteś naszym wszystkim" - napisała. Na jej post szybko zareagowała Magda Mołek. "Cudo" - skomentowała.

Syn Sokołowskiej przyszedł na świat dzięki in-vitro

Swego czasu Katarzyna Sokołowska mówiła w "Twoim stylu" o zaletach późnego macierzyństwa. - Jestem przekonana, że właśnie teraz będę mogła mu poświęcić więcej czasu i uwagi niż dziesięć lat wcześniej. Jestem spełniona, ustabilizowana bardziej niż niektóre młode matki, nie muszę dokonywać trudnych wyborów - opowiadała i zdradziła, że jest w świetnej formie. - Lekarze twierdzą, że biologicznie jestem młodsza, niż mówi metryka. Dbam o siebie, badam się. Naprawdę wierzę, że będę tańczyła na weselu mojego syna - stwierdziła. Nie ukrywała, że zostanie matką umożliwił jej zabieg in-vitro.

Przeżyłam poronienie naturalnej ciąży, dlatego zdecydowałam się na zabieg in-vitro. Postanowiłam, że moją ciążą zaopiekuję się także w sensie medycznym od pierwszego dnia. Będę ją obserwować, kontrolować, nic mi nie umknie (...). Prawda jest taka, że starałam się o dziecko od kilku długich lat. Czasem słyszę opinie, że sobie wszystko wykalkulowałam: kariera, facet, pieniądze, macierzyństwo. To nie ma nic wspólnego z prawdą

- opowiadała w miesięczniku. Nowe zdjęcia syna Katarzyny Sokołowskiej, które pokazała na jego drugie urodziny, znajdziesz w galerii na górze strony.

Kim jest ojciec syna Katarzyny Sokołowskiej?

Partnerem Katarzyny Sokołowskiej jest Artur Kozieja - biznesmen i członek Polskiej Rady Biznesu. Para poznała się na randce w ciemno. Wcześniej jurorka show TVN była dziesięć lat sama i nie narzekała na samotność. - Artur bardzo się postarał, żeby mnie poznać i namówił do tego pośrednika, tak zwaną swatkę. Dopiero będąc w taksówce, poznałam imię osoby, z którą się umówiłam - wspominała Sokołowska w rozmowie z Plejadą. Dziś nie ukrywa, że jest w najlepszym momencie życia. - Mam przy sobie ukochaną rodzinę: rodziców, braci, no i rodzinę mojego partnera, jego dwie córki. Pokochałam ich, oni mnie. (...) Z każdego związku wychodzi się bogatszym, ale to właśnie przy Arturze dojrzałam do macierzyństwa - mówiła w "Twoim stylu".