Maja Rutkowski ma córkę z poprzedniego związku. Dodała jej zdjęcia. Okazja wyjątkowa

Krzysztof Rutkowski od lat angażuje się w głośne sprawy śledcze. Oprócz tego jest również jedną z barwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Na brak popularności nie może narzekać także jego żona, Maja Rutkowski. Para stanęła na ślubnym kobiercu i wyprawiła huczne wesele w 2019 roku. Z kolei kilka lat wcześniej, w 2012 roku, na świecie pojawił się ich syn, Krzysztof Junior. Maja Rutkowski ma także córkę z pierwszego związku. W ostatnim czasie Kaja obchodziła 21. urodziny. Z tej okazja dumna mama zamieściła poruszający post w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Rutkowski komentuje żart na temat kolan Krzysztofa. "Zrobiło mi się smutno"

Maja Rutkowski świętuje urodziny córki. Kaja skończyła 21 lat. "Niewiarygodne, jak ten czas szybko leci"

Maja Rutkowski prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie co rusz uchyla rąbka tajemnicy i zdradza, co u niej słychać. Nie da się ukryć, że rodzina Rutkowskich jest ze sobą niezwykle zżyta. Co prawda Kaja nie zawsze podróżuje z Mają i Krzysztofem, ale mimo to ich relacja jest bardzo bliska. Często spędzają razem czas, a także dzielą się tymi momentami w sieci. Tak samo było i tym razem. 15 lipca żona detektywa bez licencji oznajmiła, że jej córka obchodzi właśnie urodziny. Celebrytka opublikowała kilka fotografii, na których Kaja pozuje razem z tortem. "Niewiarygodne, jak ten czas szybko leci. Dziś nasza ukochana córka kończy już tyle lat. Bądź zawsze zdrowa i szczęśliwa! Zróbcie tutaj hałas!" - napisała wyraźnie uradowana pod postem. Bez wątpienia Kaja jest bardzo podobna do mamy. Choć różni je kolor włosów, to kobieta zdecydowanie odziedziczyła po niej rysy twarzy, a także promienny uśmiech. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Maja Rutkowski podzieliła się wzruszającą historią z macierzyństwa. Pierwsza ciąża nie obyła się bez komplikacji

Kaja jest córką Mai Rutkowski z poprzedniego związku. Celebrytka urodziła ją w wieku 18 lat. Wczesne macierzyństwo dało się jej we znaki. W jednym z postów na Instagramie żona Krzysztofa Rutkowskiego podzieliła się poruszającą historią. Wyjawiła, że w ciąży z córką mierzyła się z poważnymi komplikacjami. "Mając 18 lat, musiałam walczyć o moją ciążę, leżąc większość czasu pod kroplówkami, aby moja córka urodziła się zdrowa. Walczyłam każdego dnia o nią! (...) Dowiedziawszy się, że jestem w ciąży i nie mając 18 lat, nie zawahałam się, aby nie urodzić tego dziecka. Kochałam cię od pierwszej chwili, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży" - wyznała. ZOBACZ TEŻ: Rutkowski OŚLEPIŁA internautów diamentowym uśmiechem. Nie są zachwyceni: Jakby miała coś między zębami.