U szczytu popularności nagle zniknęła. 'Nie będę umierać na scenie'

Elżbietę Zającównę z pewnością kojarzą fani polskich filmów i seriali z lat 80. i 90. Aktorka debiutowała rolą w "Vabank", popularność przyniosły jej także m.in. "Seksmisja", "C.K. Dezerterzy" i "Matki, żony i kochanki". Zającówna sprawdzała się także jako prowadząca programów telewizyjnych "Sekrety rodzinne" oraz "Najzabawniejsze zwierzęta świata". Mniej więcej do 2008 roku regularnie pojawiała się na ekranie, po czym nagle zniknęła. Jak się okazuje, jedną z przyczyn były problemy zdrowotne.

Elżbieta Zającówna zniknęła z powodu choroby. Mocne wyznanie

Jak czytamy na stronie Encyklopedii Teatru Polskiego, Elżbieta Zającówna od dziecka kochała sport. Po liceum planowała zdawać na AWF w Krakowie. Niestety, problemy zdrowotne pokrzyżowały jej plany. Zdiagnozowano bowiem u niej chorobę wywołująca problemy z krzepliwością krwi, przez co intensywny wysiłek fizyczny stał się wykluczony. Zającówna podjęła więc decyzję o rozwijaniu innej pasji, którą było aktorstwo. W 1981 roku ukończyła krakowską PWST - wtedy również zadebiutowała w filmie "Vabank". Propozycje sypały się jak z rękawa, a oprócz tego Zającówna była związana z kilkoma warszawskimi teatrami. W pewnym momencie powiedziała jednak "dość" i przestała grać. Co było powodem decyzji? Niewykluczone, że aktorka poczuła się zmęczona ciągłym życiem w świetle reflektorów. Zaczęły także coraz mocniej dawać się we znaki jej problemy zdrowotne.

Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie

- mówiła w jednym z wywiadów. Jeśli tęsknicie za aktorką, zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie umieściliśmy jej zdjęcia.

Czym zajmuje się obecnie Elżbieta Zającówna?

Po odejściu z blasku fleszy Zającówna skupiła się na innych projektach. Założyła firmę produkującą filmy, a oprócz tego udziela się charytatywnie. Przez pewien czas zajmowała stanowisko wiceprezeski Fundacji Polsat. W 2022 roku niespodziewanie pojawiła się gościnnie w filmie "Szczęścia chodzą parami". Rok wcześniej pokazała się publicznie na oficjalnej premierze książki swojego męża Krzysztofa Jaroszyńskiego.