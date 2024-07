Krzysztof Kowalewski wraz z kubańską tancerką Vivian Rodriguez doczekał się syna Wiktora. Mężczyzna w latach 80. wyemigrował i od tamtego czasu mieszka w Stanach Zjednoczonych. To właśnie on jest ojcem Sachy Kowalewski, która poszła śladami znanego dziadka i została aktorką. Jakiś czas temu wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego podzieliła się radosną nowiną. Wówczas okazało się, że zaręczyła się ona ze swoją partnerką Marcelą. Teraz przyszła pora na kolejne rewelacyjne wieści. Panie są już po oficjalnej ceremonii zaślubin.

Wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego powiedziała 'tak' ukochanej. "Jesteśmy wdzięczne"

Jak się okazuje, Sacha Kowalewski i jej partnerka stanęły na ślubnym kobiercu w połowie czerwca bieżącego roku, jednak tę nowinę postanowiły obwieścić światu nieco później. Na instagramowym profilu wnuczki Krzysztofa Kowalewskiego pojawił się post poświęcony specjalnie temu wydarzeniu. Ceremonia była skromna i kameralna, poświęcona jedynie najbliższym, a obie panie prezentowały się wprost zjawiskowo. Sacha postawiła na biały garnitur, a jej partnerka wybrała taką samą stylizację o czarnym odcieniu.

Jesteśmy małżeństwem! 12 czerwca wzięłyśmy ślub w ratuszu Islington w otoczeniu przyjaciół i rodziny w Londynie. To było małe i kameralne spotkanie, którego nigdy nie zapomnimy i jesteśmy bardzo wdzięczne za to, że wszyscy tam byli i uczynili je tak wyjątkowym. Brakowało nam również naszych przyjaciół i rodziny z Brazylii i Stanów Zjednoczonych, więc w najbliższym czasie będziemy miały kolejną uroczystość z naszymi ulubionymi ludźmi z całego świata

- napisała wyraźnie uradowana. Pod opublikowanym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne gratulacje. Internauci nie kryli zachwytu. "Gratulacje! Jesteście piękne", "Ciesze się waszym szczęściem" - czytamy w sekcji z komentarzami. Są to jednak jedynie nieliczne reakcje. W rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. Zdjęcia wnuczki Krzysztofa Kowalewskiego znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Co sądziłby Krzysztof Kowalewski o ślubie swojej wnuczki?

Krzysztof Kowalewski zmarł w 2021 roku. Mimo że Sacha nie miała okazji, by dobrze go poznać, to wielokrotnie podkreślała, że był on ważną dla niej osobą. Nie ma wątpliwości, że aktor był serdecznym i tolerancyjnym człowiekiem. Kilka lat temu w wywiadzie dla "Polityki" nawiązał m.in. do agresji wobec osób LGBT i krytykował za nią ówczesne władze. Co powiedziałby, widząc swoją wnuczkę na ślubnym ołtarzu z kobietą? Wiele wskazuje na to, że po prostu cieszyłby się jej szczęściem.