Od 10 do 13 lipca w miejscowości Sława odbył się Rap Stacja Festiwal. W świecie hip-hopu to wielkie wydarzenie. Na pięciu scenach pojawiły się największe gwiazdy z branży. Widzowie mieli okazję zobaczyć występy ponad 70 artystów. Wśród nich pojawili się m.in. Szpaku, Otsochodzi, Kaz Bałagane, Taco Hemingway, Oki, Malik Montana czy Sobel. Na scenie wystąpił też Żabson. Raper podczas koncertu zabawił się we fryzjera i... ogolił na łyso swoje fanki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kojarzy mi się z różowymi włosami". Co gwiazdy wiedzą o Young Leosi?

Żabson ogolił na łyso swoje fanki podczas koncertu

Materiał z koncertu Żabsona na Rap Stacja Festiwal już stał się viralem w sieci. Przy okazji wykonywania utworu "SQNHEAD" raper zaprosił na scenę swoje dwie fanki. I nie chodziło mu wcale o wspólny wykon. Żabson postanowił ogolić im głowy. Nie był to zresztą pierwszy raz. Już podczas wystąpień na Sun Festivalu w 2023 roku raper dokonał tego czynu i ogolił fana. Na scenie zostało umieszczone krzesło, a do dyspozycji rapera była maszynka, która od razu poszła w ruch. W akompaniamencie utworu Żabson w kilka sekund pozbył się włosów z głowy swojej fanki. Wygląda na to, że nikt nie ucierpiał, bo jak widać na nagraniu, dziewczyna bawiła się doskonale. Materiał możecie znaleźć na dole strony. Internauci mają jednak spore wątpliwości, czy dzień po koncercie jest równie entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu. "Myślę, że jak się obudzi, to już nie będzie taka zadowolona' - stwierdził jeden z internautów.

Nagranie z koncertu Żabsona viralem w sieci. "Za żadne pieniądze"

Nagranie z koncertu Żabsona szybko obiegło sieć i internauci mieli okazję podzielić się swoimi opiniami na temat tego, co zaszło na scenie. Wśród komentarzy dziewczyn pojawiają się raczej negatywne opinie. Mało kto odważyłby się na takie szaleństwo na kilka minut zabawy. "Chcę widzieć minę rodziców, jak wróciły do domu", "Nie zrobiłabym tego za żadne pieniądze", "To się nazywa życie dla fabuły. Nigdy w życiu!" , "Z czego tu być dumnym? Z bycia ogolonym na łyso przez rapera", "Tylko po co. Dla chwili poklasku, wejścia na scenę i przyszpanowania stracić włosy?" - czytamy. Inni stwierdzili, że żyje się tylko raz i czasem warto zrobić coś szalonego. Jak sądzicie? Przesada? "Laski miały odwagę. Ludzie płaczą, że się zgoliły, a one mają teraz wspomnienie na całe życie. Włosy odrosną" - czytamy.