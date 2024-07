Mocne wyznanie Katarzyny Bosackiej. Minął rok od bolesnego rozstania

W sierpniu 2023 roku Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki zakończyli swój związek. Jej partner zostawił ją po 26 latach małżeństwa. Nie ukrywała, że ten czas był dla niej niezwykle trudny. - To jest jedno z najgorszych doświadczeń w życiu człowieka. Nawet śmierć taty nie rozwaliła mnie tak, jak to niespodziewane odejście - przyznała w rozmowie z "Twoim Stylem". Katarzyna Bosacka rozpoczęła również terapię i wybrała się do psychiatry. Od tych wydarzeń minął rok. Jak dziś czuje się prezenterka?

Katarzyna Bosacka zdradziła, jak czuje się rok po rozstaniu z mężem. "To, co wtedy było niewyobrażalne, stało się możliwe"

Rok po rozstaniu z mężem Katarzyna Bosacka czuje się znacznie lepiej. Opublikowała post w mediach społecznościowych, w którym wróciła wspomnieniami do trudnych wydarzeń ostatnich lat. Przyznała, że po rozwodzie czuła ogromną rozpacz. "Dziś wiem, że to, co wtedy było niewyobrażalne, stało się możliwe. Że wszystko w życiu jest po coś. Że każdy kryzys można pokonać i przekuć w naprawdę dobrą zmianę. Wiele zależy od nas samych" - napisała Katarzyna Bosacka w poście na Instagramie. Prezenterka dodała, że dziś patrzy na tamtą sytuację w zupełnie inny sposób. Czuje się silniejsza i mądrzejsza. "Przez ten rok wiele się nauczyłam, dużo zrozumiałam, popatrzyłam na to, co było, z dystansem" - podkreśliła. Dała również rady osobom, które mają podobne problemy.

Zapewniam was: jest nowe życie po wielkiej zmianie, ba, nawet lepsze, szczęśliwsze i jeszcze bardziej wypełnione miłością

- napisała. Podkreśliła, że za wszystkich trzyma kciuki.

Katarzyna Bosacka wyjawiła, czy wybaczyła byłemu partnerowi. "Nie warto nosić w sobie tej goryczy"

W kwietniu Katarzyna Bosacka udzieliła wywiadu, w którym przyznała, czy po czasie wybaczyła swojemu mężowi. Zdradziła też, czy jest już gotowa na nową miłość. W rozmowie z Jastrząb Post podkreśliła, że warto ruszyć do przodu i zostawić przeszłość w tyle. "Myślę, że warto wybaczać i nie nosić w sobie tej złości, goryczy, która nas zatruwa, więc na pewno tak" - powiedziała. Stwierdziła też, że na miłość nigdy nie jest za późno. "Zawsze jest przestrzeń na nowy związek. Miłość zdarza się w każdym wieku, czy człowiek ma dwadzieścia lat, czy osiemdziesiąt, a nawet sto. Ludzie się w sobie zakochują i chcą ze sobą być. Więc myślę, że nie ma nic fajniejszego - niż miłość w każdym wieku" - dodała. Zdjęcia Bosackiej z byłym mężem znajdziecie w galerii na górze strony.