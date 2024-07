Joanna Moro jakiś czas temu wróciła do gry w serialach i możemy oglądać ją w "Koronie Królów" i "Leśniczówce". Urodzona w Wilnie aktorka pasjonuje się sportem i spędza dużo czasu w ruchu. Co jakiś czas publikuje w sieci zdjęcia, na których pokazuje swoje wysportowane ciało. Jakiś czas temu spore oburzenie wywołało jej zdjęcie na plaży bez górnej części stroju kąpielowego. Internauci zarzucili jej brak wyczucia i zbytnie obnażanie się. Aktorka nie specjalnie przejęła się tymi przytykami. "Całusy! Przeżyj życie tak, jak ty chcesz. Słuchaj swojej intuicji" - napisała, odnosząc się do nieprzychylnych komentarzy. Moro właśnie opublikowała w sieci kolejne zdjęcie, na którym pozuje bez ubrania. I znowu wywołała burzę.

Joanna Moro pokazała się pod prysznicem. "Naturalnie i pięknie"

Widać, że aktorka jest w doskonałej relacji z samą sobą i nie peszy się, pozując do zdjęć. W jej mediach społecznościowych można znaleźć dużo zdjęć, gdzie pokazuje w mocno wyciętych strojach. Tym razem pokazała się pod prysznicem, a newralgiczne miejsca zakryła dłońmi. "Lato 2024. Słońce. Sport. Prysznic" - dodała w opisie. W komentarzach aktorka otrzymała dużo komplementów. "Takie naturalnie piękne i szczęśliwe te zdjęcia", "Bardzo pięknie i naturalnie, pani Joanno", "Nie trzeba się wstydzić swojego ciała. (...) Tylko zazdrośnice widzą to inaczej" - czytamy w komentarzach. Zdjęcia opublikowane przez Joannę Moro znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Internauci krytykują Moro za odważne zdjęcie. Zareagowała

Pod zdjęciem Joanny Moro pojawiły się także słowa krytyki. Nie wszystkim przypadło do gustu publikowanie tak odważnych zdjęć. "Ale śmiałe zdjęcie. Są jednak pewne granice, pani aktorko", "Fajnie, dzieci na pewno będą dumne" - czytamy. Joanna Moro nie pozostawiła tych słów bez komentarza. "Na pewno mogą być dumne, że ich mama nie wstydzi się swojego ciała i dba o nie" - podsumowała aktorka.