Eddie Murphy doczekał się dziesięciorga dzieci. Właśnie ponownie wziął ślub

Eddie Murphy uznawany jest za jednego z najlepszych aktorów na świecie. Takie filmy jak "Gliniarz z Beverly Hills", "Nieoczekiwana zmiana miejsc" czy "Gruby i chudszy" znają wszyscy. Aktor ma także bogate życie osobiste - doczekał się dziesięciorga dzieci. 9 lipca odbył się drugi ślub Murphy'ego.

Eddie Murphy wziął drugi ślub. Na Karaibach była najbliższa rodzina i przyjaciele

Eddie Murphy ze swoją obecną żoną Paige Butcher zaczął spotykać się w 2012 roku. Cztery lata później na świat przyszło ich pierwsze dziecko, a dwa miesiące po zaręczynach w 2018 roku - drugie. Jak podaje People, teraz nieoczekiwanie zdecydowali się zalegalizować swój związek podczas kameralnej uroczystości z udziałem najbliższej rodziny i przyjaciół w Anguili. Ślub odbył się 9 lipca. Butcher miała na sobie gorsetową suknię ozdobioną koronką zaprojektowaną przez Mirę Zwillinger, a pan młody miał na sobie biały garnitur Brioni.

Ma bzika na punkcie swoich dzieci i rodziny. W głębi serca jest rodzinnym człowiekiem. Naprawdę nim jest

- przyznał w rozmowie z "People" Judge Reinhold, przyjaciel Murphy'ego z planu "Gliniarza z Beverly Hills".

Eddie Murphy ma burzliwą przeszłość. Jest ojcem dziesięciorga dzieci

Eddie Murphy jednak długo szukał szczęścia w miłości. Pierwszą żonę Nicole Mitchell poznał w 1988 roku, a poślubił w 1993 roku, po półtora roku spotykania się. Murphy i Mitchell mają razem piątkę dzieci: Brię L. Murphy, Mylesa Mitchella, Shayne Audrę), Zolę Ivy i Bellę Zahrę. W sierpniu 2005 roku Mitchell złożyła pozew o rozwód, wynikający z "różnic nie do pogodzenia". W 2006 roku oficjalnie byli już po rozwodzie. Później Murphy spotykał się z byłą członkinią Spice Girls, Melanie Brown, która zaszła z nim w ciążę. Aktor nie był jednak pewien, czy to jego dziecko, dlatego zażądał testów na ojcostwo. Okazało się, że Murphy jest ojcem małej Angel Iris. W jednym z wywiadów Brown przyznała, że aktor nie utrzymuje kontaktów z Angel. Następnie w 2008 roku Eddie poślubił producentkę filmową Tracey Edmonds. Ceremonia odbyła się na Bora-Bora, jednak już po dwóch tygodniach okazało się, że nie był to ślub o mocy prawnej. Murphy i Edmonds zdecydowali się nie legalizować małżeństwa i pozostać przyjaciółmi. Aktor ma jeszcze dwoje dzieci - syna Erica ze związku z Paulette McNeely oraz syna Christiana ze związku z Tamarą Hood.