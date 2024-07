Zenek Martyniuk gotowy na finał Euro, wskazał faworyta. Ale jest problem

Jak wiadomo, Zenek Martyniuk jest zapalonym kibicem piłki nożnej. Muzyk nigdy nie ukrywał, że obok muzyki sport również jest dla niego ważny. Niestety, ominie finał Euro 2024. W rozmowie z portalem sport.fakt.pl wyznał, że akurat tego dnia gra koncert w Opatowcu. Podkreślił jednak, że dosłownie co minutę będzie informowany o wyniku meczu. Obejrzy również powtórkę. Zenek będzie kibicował Hiszpanii. Dodał, że piłka nożna jest nieprzewidywalna. Zobaczcie, co jeszcze zdradził Zenek w wywiadzie.

Zenek Martyniuk jest fanem piłki nożnej. Kto jego zdaniem wygra Euro 2024?

Zenek Martyniuk w wywiadzie z portalem sport.fakt.pl podkreślił, że to Hiszpania jest jego faworytem. Przypominamy, że mężczyzna wraz z żoną i synem często odwiedza ten kraj. Nie ma jednak pewności, czy Hiszpania zwycięży na Euro 2024. Postanowił jednak obstawić szanse. Piosenkarz przyznał, że Anglia to niełatwy przeciwnik. - Po ostatnim meczu Anglików to nic nie wiadomo. Choć wiadomo, że Hiszpania to Hiszpania: świetna technika, dużo młodych piłkarzy. To w tej drużynie gra młody piłkarz Lamine Yamal, który trzy dni po meczu z Holandią skończy dopiero 17 lat. Z kolei w półfinale Anglii bardzo dobrze zagrał Phil Foden, który puszczał świetnie "rogale". Jest trochę starszy od Yamala, ale też jest z młodszego pokolenia. Moim zdaniem Yamal może być kiedyś takim drugim Maradoną - ocenił Zenek Martyniuk.

Zenek Martyniuk poznał sławnego piłkarza. Było to dla niego wielkie wydarzenie

Zenek Martyniuk przyznał, że jest zapalonym kibicem piłkarskim. W dzieciństwie jeździł rowerem aż 13 kilometrów do Bielska Podlaskiego, aby kupować sobie gazety sportowe. W rozmowie z portalem sport. fakt.pl piosenkarz dodał, że jest ogromnym fanem piłkarzy z polskiej reprezentacji. Miał okazję porozmawiać z jednym z nich. Później nagrał o nim piosenkę. - Kiedyś rozmawiałem telefonicznie ze Zbigniewem Bońkiem. To było w czasach gdy był jeszcze prezesem PZPN. Wtedy prezes Cezary Kulesza, z którym akurat rozmawiałem, przekazał mu słuchawkę. Mnie zatkało. Powiedziałem Zbigniewowi Bońkowi, że był moim idolem w młodości, a moja babcia rysowała mi na koszulce numer 9 albo 20, bo takie liczby on miał na koszulce. Biegałem po boisku i udawałem, że jestem Bońkiem. Nawet nagrałem piosenkę o nim - wyznał Martyniuk.