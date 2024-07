Edyta i Cezary Pazurowie tworzą szczęśliwe małżeństwo. Początkowo kontrowersje wzbudzał fakt, że aktor jest starszy od swojej ukochanej o 26 lat. "Jak poznałam Cezarego, to spadło na mnie takie odium nienawiści, że nawet nie wychylałam nosa z własnej sypialni" - pisała jakiś czas temu Edyta Pazura. Zakochani udowodnili jednak, że różnica wieku nie jest żadną przeszkodą w budowaniu szczęśliwego związku. Doczekali się trójki dzieci: Amelii, Antoniego i Rity. Ostatnio Edyta Pazura przygotowała specjalną niespodziankę.

Edyta Pazura pokazała mały dom w ogrodzie. "To była dla nas super przygoda"

Edyta Pazura pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami. Instagramowy profil żony aktora śledzi aż 256 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie celebrytka pochwaliła się zdjęciem małego, drewnianego domku dla dzieci w granatowym kolorze. Prawdopodobnie najczęściej będzie się w nim bawić jej najmłodsza pociecha Rita, która niedawno skończyła sześć lat. Trzeba przyznać, że "nieruchomość" w ogrodzie Pazurów robi wrażenie. W przedniej części domu widoczne są białe okna i skrzynki z kwiatami. To jednak nie wszystko. Edyta Pazura pokazała także wnętrze. W środku znalazły się stare fotele córki Alicji oraz neonowe lampki w różnych kształtach. Celebrytka uchyliła rąbka tajemnicy na temat małego domu dla dzieci. Jak się okazuje, zamówiła go przez internet. "Przychodzi w surowej wersji i można zrobić z nim, co się chce i jak chce. To była dla nas super przygoda" - pisała na InstaStories. Zdjęcie drewnianego domu znajdziecie w galerii na górze strony.

Edyta Pazura o macierzyństwie. "Ciężka harówka"

Jakiś czas temu Edyta Pazura odpowiadała na pytania internautów. Jedna z użytkowniczek otworzyła się przed celebrytką i wyjawiła, że macierzyństwo jest dla niej dużym poświęceniem. Edyta Pazura przyznała jej rację. "Od zawsze powtarzałam (zanim to jeszcze zaczęło być modne), że macierzyństwo to ciężka harówka - koniec, kropka"- zaczęła. Później postanowiła poradzić internautce. Odniosła się do własnych doświadczeń. "Pamiętaj o jednej rzeczy i nie popełniaj mojego błędu. Nie bój się prosić o pomoc - partnera, rodziny, znajomych, przyjaciół. To bardzo ważne, aby w tym całym kołowrotku być dobrym i wyrozumiałym dla siebie" - dodała. ZOBACZ TEŻ: Pazurowie ZNOWU zmienili zdanie w sprawie mazurskiej posiadłości. Edyta mówi o "wyskakiwaniu z gaci"