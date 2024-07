Sylwia Chutnik zadebiutowała jako pisarka w 2008 roku. Jej twórczość opiera się przede wszystkim na tematach związanych z feminizmem, koncepcją płci kulturowej oraz historią i kulturą Polski. W 2020 roku Chutnik dokonała coming outu. Opowiedziała również, jak na to wyznanie zareagował jej syn.

Sylwia Chutnik dokonała coming outu. Tak zareagował jej syn

Chutnik od 16 lat roku rozwija karierę zarówno jako autorka książek, jak i publicystka. Zdjęcie z początków kariery znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Pisarka zdecydowała się na dokonanie coming outu w 2020 roku. Wówczas przyznała na łamach "Repliki", że jest lesbijką, czym chciała wesprzeć młodych ludzi, którzy czuli się zaszczuci i wyobcowani we własnym kraju. Była to reakcja na słowa Andrzeja Dudy: "LGBT to nie ludzie, a ideologia". Na dodatek Chutnik była poirytowana tworzonymi "strefami wolnymi od LGBT". To pchnęło ją do wyjawienia prawdy na temat orientacji, mimo że nie było to dla niej proste. Uznała jednak, że musi zareagować, bo: "homofobia i transfobia się rozprzestrzeniają". W programie TVP Info "Rozmowy (nie)wygodne" postanowiła opowiedzieć, jak na jej coming out zareagował syn, Bruno.

Jest tolerancyjny i zareagował bardzo dobrze. To była ciekawa rozmowa - pierwsza, którą z nim przeprowadziłam, bardzo intymna. (...) Wychowując dziecko i będąc z nim przez lata, wkładasz różne rzeczy do koszyczka i w takich sytuacjach - ciężkich i ważnych - patrzysz, co się w tym koszyczku nagromadziło. (...) Ta rozmowa była swoistym sprawdzianem tego, jakie są między nami relacje. Okazało się, że bardzo dobre. Otrzymałam od niego niesamowite wsparcie. Powiedział: byłaś dziwna, jesteś dziwna i to jest OK (śmiech). Życzę wszystkim, żeby usłyszeli takie słowa nie tylko od swoich dzieci, ale w ogóle ludzi

- wyjawiła na antenie TVP w rozmowie z Marcinem Szczygłem.

Sylwia Chutnik nie zawahała się, by wyznać prawdę. Docenia młode pokolenie

Pisarka wyjawiła, że wyznanie w czasopiśmie wiele ją kosztowało. Była przygotowana na hejt, który mógł pojawić się po jej coming oucie. Chutnik nie jest wylewna, jeśli chodzi o prywatne życie, choć nie ukrywa, że pozostaje w związku z gitarzystką Natalią Judzińską. Zaznaczyła, że jest zadowolona, jak do sytuacji podchodzi młodego pokolenie, które uważa orientację za coś kompletnie naturalnego.

To jest bardzo ciekawe, co teraz mówi się o coming outach, czyli takim głośnym mówieniu o naszej tożsamości. Pokolenie mojego syna uważa, że ten out wcale nie jest taki super, bo to przyznanie się do grzechu, przestępstwa, złych nawyków

- stwierdziła.