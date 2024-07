Roksana Węgiel niedługo po tym, jak skończyła 18 lat, pochwaliła się w mediach związkiem z osiem lat starszym od niej Kevinem Mglejem. O relacji tych dwojga było głośnie m.in. dlatego, że producent muzyczny ma syna z poprzedniego związku. Internauci komentowali też różnicę wieku, jaka jest między zakochanymi. Na te zaczepki młodziutka wokalistka odpowiadała, powołując się na... swoich rodziców. - Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami - moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem - mówiła w rozmowie z Plejadą. Okazuje się, że zakochani mierzyli się także z hejterami. Niemiłe i złośliwe komentarze na swój temat czytał zwłaszcza Kevin Mglej. Internauci czepiali się bowiem aparycji mężczyzny.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel przejmuje się komentarzami, że wygląda staro? "Telewizja przekłamuje"

Kevin Mglej przeszedł metamorfozę

Kevin Mglej jakiś czas temu, w jednym z wywiadów powiedział, że zaczął ćwiczyć i pracować nad sylwetką. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie przykry fakt. Ukochany Roksany Węgiel postawił na treningi, ponieważ miał dość hejtu.

Od roku jestem w poważnym treningu (…). Czułem się bardzo źle. To chyba przez to już jestem 26 kilogramów chudszy, bo tyle się naczytałem o tym, jakim jestem grubasem

- powiedział w rozmowie z Pomponikiem. Metamorfozą 27-latka pochwaliła się Roksana Węgiel, która na Instagramie opublikowała zdjęcia męża z basenu. Wspomniane kadry, a także starsze zdjęcia zakochanych możecie znaleźć w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej szykują się do ślubu kościelnego

Para milczała w kwestii ślubu, choć w marcu media już huczały, że Roksana i Kevin są małżeństwem. Jak przekazał portal Jastrząb Post, Węgiel i Mglej pobrali się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wołominie. Zakochani wyjawili, że zdecydowali się na ślub cywilny, ale nie zamierzają rezygnować z ceremonii w kościele. Jak informuje media, do ślubu kościelnego ma dojść w sierpniu tego roku w okolicach rodzinnego miasta 19-latki. W maju para wybierała już obrączki i trwało to godzinami. Kilka dni temu Roxie szalała na wieczorze panieńskim. Czy to zwiastuje, że faktycznie założy białą suknię już niedługo?