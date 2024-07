Martyna Kupczyk jest architektką, którą większość może kojarzyć z popularnego programu Polsatu "Nasz nowy dom". Kobieta pojawia się w produkcji od samego początku, gdzie z uśmiechem na twarzy zajmuje się spełnianiem największych marzeń bohaterów. Martyna Kupczyk nie ukrywa, że jej największą pasją jest wystrój oraz dekoracja wnętrz. Niewielu jednak wie, że architektka ma także inne hobby, które jest związane z jej zawodem. Mało tego udało jej się zrobić z niego prężnie rozwijający się biznes.

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska ma więcej pracy w "Nasz nowy dom". Mówi o trudnych wyzwaniach. "Zemdlałam"

Martyna Kupczyk prowadzi własny biznes. Pomaga jej siostra

Martyna Kupczyk pracuje nie tylko na planie programu "Nasz nowy dom". Ma również własny sklep ze starymi meblami, który skrywa wiele perełek. Za niektóre z nich trzeba zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Architektka prowadzi działalność z siostrą Gabrielą, a obie panie łączy nie tylko pokrewieństwo, ale i zamiłowanie do starych mebli z charakterem. "Zaraz po projektowaniu wnętrz, moja druga pasja. Z przyjemnością przedstawiam wam VINTAGE HOUSE. Miejsce, gdzie można kupić cudowne przedmioty, meble do swojego domu. Miejsce stworzone wraz z moją siostrą z miłości do rzeczy Vintage" - cytuje jej słowa portal Show News. Co prawda, architektka co jakiś czas zamieszcza informacje dotyczące sklepu na swoim profilu, ale nie robi tego zbyt często. Swojego biznesu nie promuje także w programie, w którym występuje. Przedmioty, które można zakupić w sklepie, najczęściej pochodzą z drugiej ręki i są wyszukiwane przez siostry na pchlich targach. Zdjęcia Martyny Kupczyk z programu "Nasz nowy dom" znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Martyna Kupczyk rzadko dzieli się prywatnością

Choć Martyna Kupczyk niechętnie wypowiada się o życiu prywatnym, to prowadzi profil w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas uchyla rąbka tajemnicy i zdarza jej się relacjonować życie codzienne. Wiadomo, że architektka z "Naszego nowego domu" jest mamą ośmioletniej córki Kornelii. Oprócz tego na jej Instagramie możemy znaleźć zdjęcia licznych metamorfoz wnętrzarskich, a także porad, w jaki sposób ładnie i funkcjonalnie urządzać różnorodne pomieszczenia. ZOBACZ TEŻ: Architekt z "Nasz nowy dom" o hejcie na Romanowską. "To nie jest program o Eli" [PLOTEK EXCLUSIVE].