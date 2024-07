Sanah wciąż króluje na szczytach list przebojów. Wokalistka niedawno wypuściła album "Kaprysy" i szykuje się do letniej trasy koncertowej. W klipie do nowej piosenki Sanah pt. "Spietruszam" wystąpił gość specjalny, jej mąż Stanisław Grabowski. Kadr znajdziecie w galerii na górze strony. Fani wokalistki znają jej męża pod pseudonimem Ten Stan. Chociaż Sanah raczej rzadko opowiada o nim w wywiadach, to ostatnio zrobiła wyjątek. Padły szczere wyznania.

Sanah może liczyć na męża. "Bardzo mi pomaga"

Ostatnio Sanah udzieliła dłuższego wywiadu dla "Twojego Stylu". Nie zabrakło pytań o męża wokalistki. Sanah wyznała, że miłość kwitnie i może liczyć na pomoc oraz wsparcie swojego ukochanego.

Ze mną i Stanem wszystko dobrze. Bardzo mi pomaga, także w procesie twórczym. Ma świetne muzyczne ucho do drobiazgów, których ja czasem nie słyszę. I ogromną wiedzę na temat polskiej sceny muzycznej. Kocha retroklimaty i zna piosenki, których u mnie w domu się nie słuchało: Marka Grechuty, Seweryna Krajewskiego, Wojciecha Młynarskiego. Podsuwa mi wiele pomysłów, inspiracji

- wyznała. Jak się okazuje, Sanah i jej mąż Stanisław wspólnie koncertują w zaciszu domowym. "Czasem muzykujemy razem dla przyjemności - on gra na fortepianie, ja na skrzypcach i tak sobie improwizujemy" - dodała Sanah dla "Twojego Stylu". Myślicie, że kiedyś usłyszymy ich wspólny utwór?

Sanah o kłótniach w związku. "Zdarza się, że któreś z nas wybucha"

W dalszej części wywiadu Sanah opowiedziała także o gorszych chwilach w małżeństwie. "Dużo mocnych słów czasem pada z moich ust, na szczęście tylko Staś je słyszy. Spędzamy mnóstwo czasu razem - również w trasie. I tyle osób przewija się dookoła nas, że czasem czujemy się tym nieco zmęczeni. Wtedy zdarza się, że któreś z nas wybucha" - mówiła. Wspomniane kłótnie nie wpływają jednak negatywnie na małżeństwo wokalistki. "Mamy szczerą, wspierającą relację. Tworzymy zgrany zespół i wzajemnie o siebie dbamy" - mówiła Sanah w rozmowie dla "Twojego Stylu". Wokalistka dodała, że mąż czasami sprowadza ją na ziemię. ZOBACZ TEŻ: Jakie wykształcenie ma Sanah? Wokalistka jest niezwykle ambitna