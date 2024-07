Jakiś czas temu Barbara Kurdej-Szatan była jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Występowała nie tylko w "M jak miłość", ale współprowadziła również wiele programów rozrywkowych, m.in. "Kocham cię Polsko", "Dance Dance Dance" czy "The Voice". W pewnym momencie aktorka zniknęła jednak z ekranów publicznego nadawcy. W 2021 roku zamieściła w sieci wpis dotyczący straży granicznej i wówczas została zwolniona przez Jacka Kurskiego. Obecnie po zmianie władzy na Woronicza coraz częściej mówi się o powrocie starych gwiazd do TVP. Barbara Kurdej-Szatan jest jedną z nich. Gwiazda wraca do telewizji i poprowadzi nowy program.

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan o zaczynaniu w reklamie. "Byłam inaczej postrzegana"

Barbara Kurdej-Szatan wraca do TVP. Taki program poprowadzi

Ostatnio w mediach coraz częściej pojawiały się spekulacje, jakoby Barbara Kurdej-Szatan miała wrócić do Telewizji Polskiej i dostać nowy program. Jak się okazuje, nastał właśnie ten dzień. Portal Wirtualne Media potwierdził, że gwiazda wraca do pracy na Woronicza. Aktorka otrzymała nowy program o nazwie "Cudowne lata". Założeniem formatu jest starcie drużyn boomerów i milenialsów. Program wzorowany jest na popularnym włoskim formacie "Boomerissima". Premierowy odcinek programu ma zostać wyemitowany 6 września o godzinie 20.50. "Nowy teleturniej z gwiazdami 'Cudowne lata' już od 6 września w piątkowe wieczory w TVP2. Program poprowadzi Barbara Kurdej-Szatan. Kto umie się lepiej bawić? Boomerzy czy Milenialsi? Kto wie więcej o życiu? Czyja muzyka jest bardziej nośna, a wspomnienia - bardziej kolorowe? Choć różnic jest wiele, jedno jest pewne - uczestników i widzów nowego show czeka znakomita zabawa. Drużynę Boomerów zasilą topowi polscy muzycy, sportowcy, aktorzy, kabareciarze, dziennikarze i osobowości medialne, a Drużynę Milenialsów - popularni influencerzy, aktorzy i wokaliści młodego pokolenia. Skład drużyn będzie się zmieniać co tydzień" - zapowiedziano w mediach społecznościowych. Zdjęcia Barbary Kurdej-Szatan możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Barbara Kurdej-Szatan w nowym programie. Widzowie nie mogą się doczekać

Widzowie bardzo optymistycznie zareagowali na te wieści. Pod opublikowanym postem niemalże od razy wylała się lawina komentarzy. Internauci nie kryli zachwytu i nie szczędzili miłych słów aktorce. "Gratulacje Basia", "Super, czekam jeszcze na powrót 'Kocham cię Polsko!'", "Będziemy oglądać", "Nie mogę się doczekać teleturnieju", "No to będzie zabawa" - czytamy w sekcji z komentarzami. To jednak jedynie nieliczne reakcje, w rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. A wy co o tym sądzicie? Zamierzacie oglądać nowy format? ZOBACZ TEŻ: Barbara Kurdej-Szatan wróci do "M jak miłość"? Jest odpowiedź.