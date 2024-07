Patrycja Tuchlińska kilka dni temu wyjechała na luksusowe wakacje. Wybrała Chorwację, a wakacje i towarzysząca im swoboda sprawiły, że stała się bardzo aktywna na Instagramie. Chętnie dodaje zdjęcia, a także nagrania, na których pokazuje, jak odpoczywa i korzysta z uroków kraju. Najczęściej na relacjach widzimy ją z koleżankami, nie wiadomo więc, czy towarzyszy jej ukochany Józef Wojciechowski. 29-latka zabrała jednak ze sobą syna, którego pokazała na jednym z InstaStories.

Patrycja Tuchlińska pokazała syna. Tak wygląda Augustyn

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski ogłosili publicznie, że są razem, w 2018 roku. Trzy lata później na świecie pojawił się ich syn Augustyn. Media donoszą także, że ich rodzina w tym roku się powiększyła, tym razem zakochani mieli doczekać się córki Aurory. Nie potwierdzili jednak tych doniesień. Na relacjach z wakacji Tuchlińskiej widzimy jedynie pierworodnego syna miliardera. Nie da się nie zauważyć, że chłopiec bardzo wyrósł. Ten fakt mocno poruszył jego mamę, która podpisała kadry z jego udziałem w taki sposób: "Mój chłopiec rośnie tak szybko". Widzimy, że Patrycja bardzo dba o to, w czym pokazuje się jej dziecko. Trzylatek pozuje w stylizacji za ponad trzy tysiące złotych i jest projektem jednej z luksusowych marek. Zdjęcia Augustyna, a także inne ujęcia z bajecznych wakacji Patrycji Tuchlińskiej, znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jak jeszcze spędza czas ukochana miliardera? Oprócz odpoczynku na jachcie, oddaje się także relaksującemu pływaniu na desce SUP. Była modelka wybrała się również na taneczną imprezę, a jej układ obejrzycie w naszym wideo.

Czy ukochany Halejcio to syn miliardera Wojciechowskiego?

Józef Wojciechowski jest ojcem szóstki dzieci (albo siódemki - w zależności od tego, czy Patrycja Tuchlińska naprawdę urodziła córkę). Przez długi czas łączono go z Oskarem Wojciechowskim, narzeczonym Klaudii Halejcio i zastanawiano się, czy jest jego ojcem. Mężczyzna także jest milionerem, więc plotki o pokrewieństwo miały podstawy. Prawdę wyznał sam Oskar. - Pana Józefa nigdy nie poznałem, ale na pewno serdecznie pozdrawiam, jest to totalnie zbieg nazwisk. Żeby było śmieszniej, to gdzieś ostatnio przeczytałem, że nazwał swojego najmłodszego syna Oskar - wyznał w wywiadzie dla Żurnalisty.