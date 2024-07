Filip Chajzer jest postacią, która budzi skrajne emocje. Były dziennikarz "Dzień dobry TVN" ma na koncie wiele kontrowersyjnych zachowań (m.in. zarzuty o molestowanie seksualne w "Ameryka Express", udawanie ataku paniki na wizji) oraz oburzających wypowiedzi, jak "żarty" z osób homoseksualnych i transseksualnych, a także seksistowskie wpisy. W maju tego roku wybuchł kolejny skandal z udziałem dziennikarza. Jak podawał portal Goniec.pl, fundacja celebryty "Taka Akcja" miała nie wypłacić części środków, zebranych na leczenie chorego chłopca. Wówczas chodziło o 350 tys. zł (więcej na ten temat TUTAJ). Teraz sprawa fundacji Chajzera znów powraca. Goniec.pl podaje, że rzekomo nie wypłacono środków zebranych również z innej internetowej zbiórki na leczenie chorego dziecka.

Kolejne oskarżenia wobec Filipa Chajzera

Goniec.pl opublikował kolejną część swojego śledztwa, którego przedmiotem jest fundacja "Taka Akcja" Filipa Chajzera. Portal podaje, że kolejne dziecko - tym razem chłopiec, u którego zdiagnozowano guza mózgu - podobno miało nie dostać pieniędzy zebranych przez fundację na jego leczenie. Mowa o 250 tysiącach złotych, które miały zostać przeznaczone na leczenie dziecka w USA. Przytoczono też słowa matki chłopczyka, ale nie podano jej imienia i nazwiska (być może kobieta chciała pozostać anonimowa).

Jesteśmy jednymi z tych, którzy nie otrzymali żadnych pieniędzy. Prawdę mówiąc, czekałam na kontakt ze strony prokuratury, pani reprezentującej fundację bądź też pana Chajzera. Niestety. Smutne to i bardzo słabe

- powiedziała.

Filip Chajzer odpowiada

Przypomnijmy, że strona fundacji nie działa, a Filip Chajzer po tym, jak stał się bohaterem medialnej awantury, wyjechał z kraju i kupił mieszkanie w Hiszpanii. Udało nam się jednak skontaktować z dziennikarzem, którego poprosiliśmy o komentarz w sprawie.

Ciężko to komentować, jeśli wypowiedź jest anonimowa. Nie mam jak tego sprawdzić

- powiedział nam Chajzer.

Były gospodarz "Dzień dobry TVN" poinformował nas, że to on zgłosił prokuraturze fakt, że jego fundacja została okradziona.

Sprawę nieprawidłowości, a mówiąc wprost - zniknięcia pieniędzy z konta fundacji, odkryłem w zeszłym roku i osobiście zgłosiłem do prokuratury. To od mojego zgłoszenia zaczęło się śledztwo policji. To dla mnie bardzo trudna sytuacja, ale daję z siebie wszystko

- powiedział Plotkowi.

Prokuratura bada sprawę fundacji Filipa Chajzera

Warto w tym miejscu nadmienić, że jeden z dyrektorów fundacji Chajzera - Krzysztof Ś. - usłyszał zarzut defraudacji ponad 700 tys. zł. "Zebrane materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie Krzysztofowi Ś. zarzutu przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych z rachunku bankowego fundacji na kwotę ponad 700 tys. zł" - podkreślił prokurator Łukasz Wawrzyniak w rozmowie z serwisem Goniec. pl. Dotąd Filip Chajzer publicznie nie wspominał nic na temat oskarżeń wobec Krzysztofa Ś. Jednak zarówno on, jak i jego fundacja twierdzili, że to matka chorego chłopca, na którego leczenie miano nie wypłacić 350 tys. złotych, miała wyłudzać od "Taka Akcja" środki. "(...) Właśnie dzięki czujności fundacji i szybkiej reakcji kobieta, która wyłudzała pieniądze pod pozorem leczenia chorego dziecka, została zdemaskowana. Fundacja niezwłocznie poinformowała odpowiednie służby oraz prokuraturę o podejrzanej sytuacji, co zaowocowało wszczęciem postępowania w tej sprawie" - czytamy w oświadczeniu fundacji z maja tego roku. Tymczasem Goniec.pl podaje, że wobec wspomnianej kobiety ma nie toczyć się żadne postępowanie.