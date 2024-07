Ewa Farna jakiś czas temu odłożyła karierę na bok i zniknęła ze świata polskiego show-biznesu. Artystka skupiła się bardziej na czeskiej publiczności oraz na macierzyństwie i spełnianiu się w roli mamy. Ewa Farna obecna jest na czeskiej scenie od 20 lat. Podczas swojej kariery wydała kilka hitów jak "Cicho" czy "Ewakuacja", które do dziś możemy usłyszeć w radiostacjach. Niedawno wokalistka wydała nową piosenkę "Fale", a już niebawem wystąpi jako support przed koncertem Eda Sheerana. Choć gwiazda trzyma się z daleka od blasku fleszy i świateł reflektorów, to ostatnio zrobiła mały wyjątek. Przy okazji zaprezentowała się w odmienionym wydaniu.

Ewa Farna rzadko to robi. Pojawiła się na premierze. Tak teraz wygląda

Nie jest tajemnicą, że Ewa Farna trzyma się z dala od show-biznesu. Artystka zdecydowanie bardziej skupia się na aktywności zawodowej. Ostatnio jednak postanowiła odstąpić od reguły i wybrała się na premierę filmu "Notatnik alkoholika", w którym występuje jej przyjaciółka Tereza Ramba. Pojawienie się Ewy Farny na premierze było wielkim zaskoczeniem, a czeskie media nie przeszyły wobec tego obojętnie. Uwagę zwróciła także biała stylizacja artystki, a także odświeżona fryzura. Tego wieczora Ewa Farna postawiła na komplet w odcieniu śnieżnej bieli z odsłoniętym ramieniem. Do tego wokalistka dobrała czarne buty na wysokim obcasie. Wokalistka zmieniła też fryzurę - nieco rozjaśniła włosy, możemy bowiem dostrzec kasztanowe refleksy, a także postawiła na lekką grzywkę, czym bez wątpienia nawiązała do początków swojej kariery. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu wyglądała naprawdę fenomenalnie. Jesteście ciekawi, jak się prezentowała? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Ewa Farna przeszła metamorfozę. Zdradziła, jakich produktów unika

Ewa Farna przez wiele lat zmagała się ze sporymi uszczypliwościami dotyczącymi jej sylwetki. Jakiś czas temu gwiazda przeszła metamorfozę i zaprezentowała w sieci nową sylwetkę. Przy okazji podkreśliła, że droga do przemiany i zrzucenia kilogramów nie jest prosta. W jednym z wywiadów wyjawiła, z jakich produktów zrezygnowała. "Unikam cukru. Alkoholu też nie piję często. Lubię dobre wino, ale bardzo rzadko piję. Miałam taki okres, że albo byłam w ciąży, albo karmiłam piersią i nie piłam wcale. Jakoś mi tego nie brakowało. (...) Więc to prawda, że w sumie alkohol i cukier staram się eliminować" - powiedziała w wywiadzie z "Dzień dobry TVN". ZOBACZ TEŻ: Ewa Farna zachwyca w nowej sesji. Fani nie mogą wyjść z podziwu. "Pozamiatała".