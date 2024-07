Wąs to znak charakterystyczny Sławomira Zapały. Gdy kilka dni temu rozmawialiśmy z okazji premiery piosenki "Tańcz", zapytaliśmy go, czy doczekamy czasów, w których zniknie z jego twarzy. Z ust piosenkarza padła ważna deklaracja. Okazało się, że jest gotowy na metamorfozę na jesień. - Jeżeli zasubskrybujecie kanał Sławomira na YouTube, to zobaczycie to jeszcze w tym roku. Umawiamy się. Możemy się tak umówić, taki challenge. To fajny pomysł - powiedział Plotkowi Sławomir. Jego ukochana jest mniejszą entuzjastką zapowiedzianej przez niego metamorfozy. - Ja tego nie dźwignę. Ja i tak nie dźwigam jego brody, a co dopiero bez wąsa. On wygląda bez wąsa jak dziecko. To jest katastrofa. To dla mnie nie do dźwignięcia. Ja wtedy wezmę i pojadę na jakiś czas, czekając aż odrośnie - dodała Kajra.

Sławomir i Kajra opowiedzieli o synu

Sławomir i Kajra są rodzicami ośmioletniego syna o imieniu Kordian. Póki co znani małżonkowie nie pokazują jego wizerunku, a w rozmowie z Plotkiem wyjaśnili dlaczego. - Dopóki on sam nie podejmie decyzji, już jako świadomy nastolatek, że będzie chciał wejść do świata publicznego, chronimy go, jak możemy - powiedziała Kajra. Przy okazji dowiedzieliśmy się, co teraz przyciąga jego uwagę. Póki co, by szedł w ślady rodziców, nie ma mowy, choć jak zapewniają muzycy, tego mu nie zabronią. - Jego interesują bomby atomowe, fizyka jądrowa - wyznał Plotkowi Sławomir. - Sport też lubi, pływać lubi. Na razie jest małym dzieckiem i ma się cieszyć dzieciństwem - dodał.

Kajra o współpracy z Danutą Martyniuk

Znani małżonkowie promują teraz piosenkę "Tańcz" nagraną w duecie z Zenkiem Martyniukiem. W teledysku do piosenki wystąpiła jego żona, co bardzo ucieszyło Kajrę i Sławomira. - Wiedziałam, że musi w tym wziąć udział Danusia. Nie wyobrażałam sobie, żeby stało się inaczej. To jest absolutnie piosenka o nich, dla nich, pokazująca, że pomimo wszystkich trudności trzeba, warto się starać i można dać sobie radę. Danusi się piosenka od razu spodobała. Mówi: "taka ładna, gitarowa, fajna". Zależało mi na tym, żeby to było takie piękne i żeby oni w tym byli tacy też piękni i by to było radosne i zupełnie takie czyste o przyjaźni, miłości i najcudowniejszej prostej zabawie - wyznała nam Kajra. Zdjęcia Sławomira i jego żony, także kadry z teledysku z Danutą Martyniuk, znajdziecie w galerii na górze strony.