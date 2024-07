Wielkie zmiany u Dody i Pachuta? Ukochany gwiazdy śmiga na budowie!

Doda i Dariusz Pachut już jakiś czas temu zrezygnowali z pokazywania życia prywatnego w sieci. W końcu, jak to się mówi - "pieniądze i związki lubią ciszę". Od czasu do czasu pokazują jedynie urywki tego, co robią prywatnie i ewidentnie im to służy. Ostatnio ukochany piosenkarki pochwalił się krótkim filmikiem z placu budowy.

Dariusz Pachut na budowie. O co chodzi?

Ukochany królowej polskiej estrady przywdział robocze ciuszki i pokazał się na planie budowy z koparką. Ubrany był w szerokie, czerwone spodnie, szary longsleeve z granatowymi rękawami, czarną czapkę z daszkiem i robocze buty. Jak donosi "Super Express", ów plan budowy znajdował się na Sądecczyźnie, gdzie spekuluje się, że para ma podobno wybudować dom. Nie jest jednak wiadomo, czy jest to prawda i czy Doda faktycznie wyprowadzi się w bardziej spokojne miejsce. Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentuje się Dariusz Pachut w wersji "dziś kopiemy w ogrodzie", koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Dariusz Pachut przywdział "strój roboczy" i posypały się komplementy. Lawina komentarzy

Pod postem ukochanego Dody zaroiło się od komentarzy. Fanki wysyłały nie tylko emotikonki serduszek, ale również ochoczo komplementowały sportowca. Nie ma się temu co dziwić - Pachut zdaje się być mężczyzną "do tańca i do różańca". Nie tylko tworzy projekt Korony Wodospadów, którego celem jest zdobycie dziesięciu najwyższych wodospadów na świecie i zjazdu z nich na linach, ale również jest w stanie zabrać się za prace domowe. Nie można również zapominać o tym, że prywatnie jest ojcem dwójki dzieci oraz aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Na samym tylko Instagramie obserwuje go ponad 130 tys. osób. "I to jest prawdziwy facet... I do tańca, i do różańca, i do roboty. Brawo, Darek", "'Zbuduj dla mnie dom, tam, gdzie spokój drzew' nabiera nowego znaczenia", "I to jest chłop na swoim miejscu" - pisały rozemocjonowane fanki.