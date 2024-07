Magda Gessler ma ostatnio mnóstwo na głowie. Niedawno restauratorka wrzuciła zdjęcia z planu nowego "MasterChefa". Fani zwrócili wtedy uwagę na jej świetną formę! "Magdo, ale się wylaszczyłaś! Świetnie wyglądasz" - pisali zachwyceni. Do tego dochodzą sprawunki związane z lokalami gastronomicznymi. Wygląda jednak na to, że prowadząca "Kuchennych rewolucji" nie ma dość zawodowych wyzwań. Tym razem wzięła udział w reklamie popularnych trunków. Internauci okrzyknęli ją polską Beyonce. W komentarzach posypały się "besoski". Zdjęcia z tego wyjątkowego projektu zobaczycie w galerii na górze strony. Jesteście na to gotowi?

Magda Gessler królową pszczół, polską Beyonce i ikoną stylu. Fani oszaleli

"Bzyczę do was pszczółki i słodko zapraszam na nasz mini serial. (...) Coś innego fajnego i dobrego" - zachęcała w opisie Gessler. Na nagraniu widzimy ją w złotym stroju z pszczelimi czułkami i ogromnymi skrzydłami. W ręce restauratorka trzyma potężny liść. Może do wachlowania? Uwagę przyciąga również mocny makijaż. Magda ma czarne usta i czarne cienie. Internauci zasypali ją komplementami. "Ikona", "Polska Beyonce", "Królowa pszczół i ludzkich serc", "Pięknie pani w pszczółkowych kolorach" - pisali. A wy co myślicie o takim wydaniu Gessler? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Magda Gessler odpowiada na krytykę jej jagodzianek. Kupujesz, albo nie kupujesz.

Jurorka "MasterChefa" otwarcie przyznała, że nie rozumie hejtu, który na nią spada po podwyższeniu cen swoich słodkości. Dwa lata temu za przyjemności u Gessler trzeba było zapłacić 23 złote. A teraz? 31 złotych! Magda w mocnym przekazie skomentowała oburzenie klientów. - Nie każdy musi je kupować. Nikt nikogo nie zmusza do noszenia Diora ani Chanel, ani jeżdżenia Rolls-Royce'em. Jest demokracja, każdy pracuje na to, na co może. Nikt nikomu nie wybiera życia. Czasami życie wybiera niestety różne scenariusze. (...) Czy nas na to stać, czy nie, to zależy trochę od szczęścia, od naszej pracowitości... (...) To nie jest sprawiedliwe, nie jest demokratyczne, ale to jest prawda o życiu- tłumaczyła w wywiadzie z Wirtualną Polską. ZOBACZ TEŻ: O włosach Magdy Gessler krążą legendy. Wydało się, jak wyglądają naprawdę!