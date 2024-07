Agata Rubik przekazała pilne wieści o zdrowiu Piotra. 'Ogromny stres'

Już za paręnaście dni minie równy rok, odkąd Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami wyprowadzili się z Polski do Stanów Zjednoczonych. Helena i Alicja poszły tam do szkół, Piotr od czasu do czasu wraca do ojczyzny, gdzie gra koncerty, a Agata intensywnie prowadzi media społecznościowe, które służą jej nie tylko do zarabiania pieniędzy na reklamach, ale również do informowania fanów o ich poczynaniach w USA. Tym razem Agata Rubik poinformowała o badaniach, które przeszedł jej mąż.

Agata Rubik o zdrowiu męża. "Dzielny pacjent"

Piotr Rubik musiał przejść specjalistyczne badanie przewodu pokarmowego - kolonoskopię. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, o czym Agata poinformowała fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dzielny pacjent po kolonoskopii. Ogromny stres przed, ale teraz duża ulga, bo wszystko na szczęście w porządku. Kolejne badanie profilaktyczne za to za dziesięć lat

- napisała pod zdjęciem uśmiechniętego Piotra Rubika. Tym samym z pewnością zwróciła uwagę obserwatorów na to, jak ważne jest regularne wykonywanie badań. Jeśli jesteście ciekawi, jak Piotr Rubik wyglądał zaraz po badaniu, nie wahajcie się i koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Afera u Rubików. Poszło o stylizacje starszej córki. "W tak młodym wieku..."

Agata Rubik nie stroni od wstawiania zdjęć nie tylko ukochanego męża, ale również swoich córek. Ostatnio na Instagramie zorganizowała serię Q&A, czyli "pytania i odpowiedzi", podczas której fani zapytali o starszą córkę - 15-letnią Helenę i jej sposób ubierania się, który zdaniem jednego z fanów jest niestosowny. "Dlaczego Hela w tak młodym wieku nosi tak wydekoltowane bluzki/sukienki?" - zapytał użytkownik. Celebrytka miała jasny przekaz. "Hela ubiera się tak, jak lubi. A ja nie widzę w tym nic niestosownego" - odpowiedziała Agata. To nie pierwszy raz, kiedy Rubikowa musiała odpierać zarzuty o coś. Podczas pytania o koniec przyjaźni z Zofią Zborowską, nie gryzła się w język. "Co z przyjaciółkami z Polski? Nie szkoda pani przyjaźni z Zosią?" - pytała fanka. Rubik za to wypaliła: "Wszystkie moje przyjaciółki z Polski mają się dobrze i cieszymy się na nasze spotkanie, które już lada chwila. Co do reszty tego pytania - dajcie sobie już spokój".