Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny są szczęśliwym małżeństwem od ośmiu lat. Para doczekała się syna Liama, który ma już sześć lat. Chłopiec bardzo chciał mieć brata lub siostrę, jednak nie było wiadomo, czy to marzenie się spełni ze względu na chorobę piosenkarki. Ostatecznie jednak udało się i kilka dni temu Marina urodziła córeczkę, której para dała na imię Noelia.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina o pokoju córki

Wojciech i Liam Szczęśni przywitali Marinę i Noelię. Zbieramy szczękę z podłogi

Zarówno Wojciech, jak i Liam pokładali się ze szczęścia i nie mogli doczekać się, kiedy Marina i Noelia wrócą do domu. 10 lipca piosenkarka pochwaliła się, jak męska część rodziny przygotowała się na ich powrót. Na Instagramie Mariny pojawiło się zdjęcie, na którym widać wielką tabliczkę w kształcie różowego balonu ze złotym napisem: "Witajcie Marina&Noelia". Wokół niej było mnóstwo różowo-beżowych dekoracji, balonów i kul. Po prawej stronie widać było czarny fortepian, a po lewej malutką kołyskę. Całość prezentowała się niezwykle elegancko, gustownie i słodko. Tylko pozazdrościć! Jeśli jesteście ciekawi, jak przywitali Marinę i Noelię Wojciech i Liam Szczęśni, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

A tak nas przywitali w domu nasi chłopcy

- podpisała fotografię Łuczenko.

Marina i Szczęsny powitali córkę w szczególnym dniu. To wyjątkowa data!

Córka Mariny Łuczenko-Szczęsnej i Wojciecha Szczęsnego przyszła na świat 3 lipca. Jak się okazało, rodzina bramkarza i piosenkarki powiększyła się w wyjątkowym dniu. Data narodzin Noelii nie umknęła internautom. Szybko wychwycili, że dziewczynka przyszła na świat w dniu urodzin Mariny. W przyszłości mama i córka będą mogły świętować podwójnie. "Zrobiłaś sobie piękny prezent urodzinowy. Gratuluję", "Podwójne urodziny", "Piękny prezent urodzinowy", "Bardzo gratuluję. Śliczny prezent na urodzinki" - pisali internauci w komentarzach.

Marina jeszcze przed urodzeniem upragnionej córki wspominała na Instagramie, że druga ciąża przebiegała zupełnie inaczej od pierwszej. "No mnóstwo jest takich detali, o których człowiek zapomina. Po pierwszej ciąży myślałam, że już wszystko wiem, jestem na wszystko przygotowana, a tu jednak... w drugiej zupełnie inaczej. Na pewno to, że mam w brzuszku dziewczynkę, jest to druga ciąża, od poprzedniej minęło sześć lat, więc to wszystko daje się we znaki, ale jest to warte" - informowała fanów Marina.